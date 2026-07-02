عبوات الملح «إكسير» حياة شابة بريطانية

شخّص الأطباء إصابة البريطانية كاتي فيليبس، عندما كان عمرها 21 عاماً، بمرض نادر بعد أن فقدت الوعي وأغمي عليها أثناء ممارستها رياضة الجري.

إذ اعتقدوا في البداية أن نوبة قلبية طالتها، لكنهم اكتشفوا لاحقاً أنها أصيبت بالإغماء الوعائي المبهمي ومتلازمة تسارع معدل ضربات القلب الموضعي الانتصابي، التي لم يجدوا حلاً لها سوى أن تحمل باستمرار عبوات الملح معها كل الوقت، حيث يتذبذب معدل ضربات قلبها بشكل حاد (من 60 إلى ما يقارب 200 نبضة في الدقيقة)، ويرتفع ضغط دمها بشكل مفاجئ، ما قد يصيبها بنوبة إغماء مفاجئة.

وبذا باتت كاتي (26 عاماً) تتبع تتناول عبوات الملح بانتظام لتساعدها في السيطرة على المرض.

وتقول: «أحمل دائماً أكياس الملح معي تحسباً لأي ارتعاش».