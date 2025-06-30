«شرائح» تجعل الدماغ قادراً على تجاوز آثار الوجود ضمن «الستراتوسفير»

أرسل علماء روس من مختبر «نييري» للتكنولوجيا الحيوية، خمسة جرذان زرعت في أدمغتها شرائح عصبية إلى طبقة الستراتوسفير. وحلقت الجرذان على ارتفاع 18 كيلومتراً بواسطة منطاد خاص. وهدفت التجربة، حسب «روسيا اليوم»، إلى اختبار كيفية تكيف الدماغ الذي زرعت فيه واجهة عصبية، مع الظروف غير الاعتيادية على الارتفاع العالي فوق الأرض.

وأجريت التجربة على متن منطاد «سبيس بي آي»، وذلك داخل كبسولات محكمة الإغلاق مزودة بنظام دعم الحياة، وتمت مراقبة درجة الحرارة والضغط وتركيب الهواء، بالإضافة إلى ذلك استخدم نظام المراقبة بالفيديو والقياس عن بُعد.

وأثبتت نتيجة التجربة، عدم وجود آثار سلبية على صحة القوارض في تلك الارتفاعات، مع وجود تلك التقنية.

وعلق ألكسندر بانوف مؤسس مجموعة شركات Neiry على إجراء تلك التجربة قائلاً: «ستصبح الواجهة العصبية المتصلة بالذكاء الاصطناعي مساعداً لا غنى عنه للبشر في المستقبل. ونحن نعتقد أنه سيتم استخدامها في المقام الأول في المناصب والمهن الأكثر مسؤولية، مثل الطيارين ورواد الفضاء. وهذا يعني أن اختبار مثل هذه التقنيات يجب أن يبدأ الآن».