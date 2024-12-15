باحثون صينيون يكشفون آلية جديدة مضادة للفيروسات

أكدت جامعة الصين للصيدلة، أن علماء صينيين اكتشفوا مؤخرا آلية جديدة مضادة للفيروسات تسمح للبكتيريا بمقاومة عدوى العاثيات، ما يوفر دليلا لتطوير الأدوية ذات الصلة في المستقبل.

وتعتبر العاثيات فيروسات تستهدف البكتيريا على وجه التحديد، وأدرك الباحثون على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، أن البكتيريا وباعتبارها كائنات وحيدة الخلية اكتسبت آليات متنوعة مضادة للفيروسات للدفاع عن نفسها ضد العاثيات.

وقالت تشن مي رونغ الأستاذة المساعدة في الجامعة، إن أبحاثا سابقة أظهرت أن البكتيريا المصابة بالعاثيات تقوم بتنشيط نظام "سي آر آي إس بي آر-كاس" من النوع الثالث القادر على الإضرار بالمادة الجينية للعاثيات، ما يعيق بالتالي قدرتها على التكاثر ويسمح للبكتيريا بمقاومة العدوى.