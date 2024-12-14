ابتكار مرهم موضعي بدلاً من الوخز بالإبر

ابتكر علماء مرهما موضعيا، يتم وضعه على البشرة كلقاح، ويعتبر بديلا للأشخاص الذين يعانون من "رهاب" الوخز بالإبر.

وطوّر باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية، اللقاح الموضعي، الذي يعتمد على بكتيريا جلدية شائعة تُسمى "Staphylococcus epidermidis"، والذي يمكن تطبيقه على الجلد بدلا من الحقن التقليدية، وفقا لبيان رسمي من الجامعة.

ويعتمد الابتكار على بروتين "Aap"، الموجود في البكتيريا، الذي يحفّز جهاز المناعة لإنتاج أجسام مضادة فعّالة ضد أمراض، مثل نزلات البرد و"كوفيد-19".

ويُتوقع أن يكون اللقاح، أقل تكلفة وأكثر أمانا، مع تقليل الآثار الجانبية مقارنة باللقاحات التقليدية.