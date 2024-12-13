باتشي تحتفل بذكرى مرور 40 عاماً من اللحظات المميزة في الإمارات

تحتفي "باتشي" بذكرى مرور 40 عاماً على تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن افتتاح أحدث متجر تابع لها في مبنى نادي ضباط شرطة دبي، وقد تم تصميمه تحت شعار "البيت بيتك". ويعكس افتتاح هذا المتجر الشراكة العريقة الطويلة المدى بين "باتشي" وشرطة دبي، إذ يمثل علامة متميّزة في مسيرتها المستمرة منذ أكثر من 50 عاماً. يُقدم هذا المتجر، الذي تم تجديده، مفهوم الدفع الذاتي المبتكر الذي يعيد تعريف تجربة الشوكولاتة في نادي ضباط شرطة دبي.

الاحتفال بإرث "باتشي" وبـ 40 عاماً من الشراكة مع شرطة دبي

منذ تأسيسها في الإمارات العربية المتحدة، تبنت "باتشي" قيم الجودة والالتزام تجاه المجتمع وروحية التواصل. وقد تم اختيار مفهوم الدفع الذاتي بعناية ليكون مناسباً لنادي ضباط الشرطة، المكان الذي يجمع بين الأمن والمجتمع بشكل طبيعي. يُوفر المتجر بيئة تجسد شعور الضيوف بأنهم في منازلهم، مما يُتيح لهم حرية التسوق والتفاعل مع خدمة العملاء للحصول على أي مساعدة.

شعار "البيت بيتك" .. متجر يشعرك وكأنك في منزلك

استوحت "باتشي" مفهوم "البيت بيتك" من جوهر الضيافة العربية، وهو ما يعكس تقديرها الصادق لشرطة دبي ومجتمعها. تم تصميم كل عنصر من عناصر هذا المتجر بعناية فائقة من أجل توفير تجربة تسوق مستقلة ترحيبية تكرّم قيم التواصل والثقة والاحترام. وصُممت هذه المساحة الفريدة من نوعها لتعكس دفء المنزل، وتجسد التزام "باتشي" بتعزيز الشعور بالانتماء، وهي مصممة خصيصاً لمجتمع نادي ضباط شرطة دبي وتعكس الشراكة الدائمة بينها وبين شرطة دبي.

وقد أعرب أسامة شقير، الرئيس التنفيذي لشركة "باتشي" عن تقديره لهذا التعاون بالقول: "إن شعار البيت بيتك ليس مجرّد فكرة عابرة ولا مجاملة أو جزءاً من خططنا أو رؤيتنا ورسالتنا، بل إنه إلهام نابع من حبّ عميق وشغف فريد ونادر حملته في داخلي لأكثر من 25 عاماً. لقد انبثقت هذه الفكرة من قلبي للإعراب عن عاطفتي العميقة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة ككل ودبي على وجه الخصوص.

إن مفهوم البيت بيتك يجسّد أيضاً الاحترام والتقدير العميقين لشرطة دبي التي اختارت باتشي كواحدة من الشركاء لتكون جزءاً من مجتمعها وترحب بنا في أحد مقرّاتها. أنا ممتن للغاية لقيادة شرطة دبي ونادي الضباط لاستضافتهم باتشي، وممتن لحكام الإمارات الكرام. وفي هذه المناسبة لا يسعنا سوى استذكار الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والشيخ راشد، رحمه الله. ونحن ممتنون للأشخاص الذين ننتمي إليهم – شعب دولة الإمارات العربية المتحدة العزيز والحبيب".

تتطلع "باتشي" إلى المستقبل بحماس، مستعدةً لبدء فصل جديد من الابتكار والاستدامة وخلق "لحظات لا تُنسى" تلهم الثقة والشعور بالانتماء. يُعد متجر "باتشي" في نادي ضباط شرطة دبي لمحة عن مستقبل العلامة، حيث تم تصميم كل تجربة لجمع الناس معاً بطرق دائمة ولا تُنسى.

نبذة حول "باتشي":

تُعد باتشي علامة تجارية رائدة في مجال الشوكولاتة الفاخرة، متجذّرة في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة النابضة بالحياة، حيث تقدّم شوكولاتة استثنائية وحلولًا أنيقة للهدايا تحتفي بلحظات الفرح. تأسست باتشي كاسم موثوق في المنطقة، وتمزج بين التقاليد والحداثة لابتكار تجارب تنسجم مع العملاء المحليين والدوليين على حد سواء. من ابتكارات البوتيك إلى المفاهيم التجريبية، تواصل باتشي الارتقاء بفن تقديم الهدايا بالشوكولاتة في الإمارات، لتخلق روابط خالدة من خلال الجودة والإبداع.