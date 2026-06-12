«سحاب ذكي» لإغلاق الجروح المعقدة

طوّر باحثون ابتكاراً طبياً رئيساً يتمثل في «سحاب ذكي» مرن ومتمدد لإغلاق الجروح المعقدة، وتسريع شفائها، وفقاً لدراسة حديثة نشرت في مجلة «أدفانسد ساينس».

تعتمد التقنية المتطورة على سبائك معدنية تحاكي مرونة الجلد، وتتمدد في ستة اتجاهات، لتناسب كل أشكال الجروح، مع إمكانية التحكم في قوة إغلاقها تلقائياً بدقة عبر تطبيق للهاتف المحمول، ما يضمن راحة المريض.

وأظهرت التجارب المخبرية تفوق هذا السحاب الذكي على الغرز الجراحية التقليدية؛ إذ أسهم بفاعلية في إعادة بناء خلايا الجلد، وتقليل عرض الجروح الدائرية والمغزلية الشائعة في العيادات، فضلاً عن تعزيز تدفق الدم لتوفير المغذيات اللازمة للشفاء، ودعم ترميم الأنسجة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تقليل تشكل الندوب ملحوظاً.

ويأتي هذا الابتكار ليتغلب على عيوب الطرق التقليدية كالغرز والدباسات الجلدية، التي تنكمش في اتجاه واحد، وتفقد القدرة على قياس قوة الإغلاق؛ ما يفتح فصلاً جديداً وواعداً في رعاية الجروح، وتخفيف معاناة المرضى بشكل آمن وسريع.