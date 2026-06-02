رأسيات كرة القدم ارتجاج صامت يهدد الدماغ بالزهايمر

كشفت دراسة طبية حديثة صادرة عن المركز الطبي بجامعة أمستردام عن حقائق كيميائية حيوية صادمة تدق ناقوس الخطر في الملاعب الخضراء؛ إذ أثبتت المؤشرات الحيوية أن تسديدة رأسية واحدة عادية وتقليدية خلال مباريات كرة القدم — دون حدوث أي تصادم أو ارتجاج ظاهري — كفيلة بإطلاق بروتينات محددة في مجرى الدم، يربطها العلماء بشكل وثيق بتلف خلايا الدماغ والتهابها المستمر، فضلاً عن كونها مؤشرات مبكرة للإصابة بمرض الزهايمر الخرف الشيخوخي.

الدراسة التي نُشرت في مجلة JAMA Neurology المرموقة فتحت باباً جديداً من القلق الأكاديمي والرياضي حول العواقب التراكمية «النائمة»، التي قد يتعرض لها ملايين اللاعبين حول العالم، مؤكدة أن غياب الأعراض الفورية لا يعني بالضرورة سلامة الأنسجة العصبية الدقيقة على المدى الطويل.

لتتبع الأثر البيولوجي الخفي قام الفريق البحثي الهولندي بمراقبة 302 من لاعبي كرة القدم الهواة (ذكور) خلال 11 مباراة رسمية، مع سحب عينات دم دقيقة قبل اللعب، وبعده مباشرة، ثم جولة ثالثة بعد مرور 24 إلى 48 ساعة، بالتوازي مع رصد الكاميرات لعدد وقوة ضربات الرأس.

أظهرت النتائج المخبرية قفزة نوعية وفورية في مستويات بروتين S100B في الدم مباشرة بعد المباراة، حتى لدى أولئك الذين ضربوا الكرة برؤوسهم لمرة واحدة فقط، ويُعرف هذا البروتين علمياً بأنه يُنتج عبر «الخلايا النجمية» الداعمة في الدماغ، ويستخدمه الأطباء كونه علامة سريرية قياسية لرصد إصابات الدماغ الرضية.

والأخطر من ذلك أن اللاعبين الذين نفذوا أكثر من ضربتين، أو تعرضوا لضربات رأسية ذات شدة عالية، أظهروا ارتفاعاً ملموساً في بروتين p-tau217 (تاو المُفسفر)، وهو البروتين المسؤول في الحالة الطبيعية عن تثبيت الهيكل الداخلي للخلايا العصبية، والذي ينفصل ويتحول كيميائياً تحت ضغط الإجهاد الميكانيكي، ليصبح اليوم أحد أدق المؤشرات الحيوية المستخدمة عالمياً للكشف المبكر عن مرض الزهايمر.

رغم أن مستويات البروتينات المرتفعة عادت إلى وضعها الطبيعي خلال 24 إلى 48 ساعة، ولم تتجاوز «العتبات التشخيصية» المعتمدة في المستشفيات، إلا أن الباحثين أكدوا أن هذا التراجع لا ينفي حدوث ضرر دائم. وأوضح البروفيسور مارش كونيغز، المؤلف الرئيسي المشارك في الدراسة، أن العتبات الطبية الحالية مصممة لرصد السكتات الدماغية والارتجاجات العنيفة، وليس الاضطرابات الميكروية الطفيفة والمتكررة.

وتشير الآلية البيولوجية المفترضة إلى أن عمليات التسارع والتباطؤ المفاجئ للجمجمة أثناء التماس مع الكرة تحدث موجة ضغط فيزيائية، تنتقل عبر أنسجة المخ، مسببة اضطراباً خلوياً يشبه الارتجاج الصامت دون أعراض سريرية واضحة.

وتتطابق هذه الاستنتاجات مع دراسات تشريحية منفصلة أثبتت أن سنوات من إصابات الرأس الطفيفة المتكررة تؤدي في النهاية إلى موت الخلايا العصبية والتهاب المزمن في الدماغ، ما يجعل التكرار المستمر — آلاف المرات خلال مسيرة اللاعب — بمثابة تراكم بطيء ومستمر للضرر العصبي.

أمام هذه الحقائق العلمية المتلاحقة بدأت الهيئات الإدارية لكرة القدم بالتحرك الاستباقي؛ حيث اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) إجراءات صارمة لتقليص الأحمال التدريبية المعتمدة على ضربات الرأس في الفئات السنية المختلفة.

وفي قراءة نقدية للدراسة وصف بيتر ثيوبالد، المهندس الطبي المتخصص في ميكانيكا الدماغ الحيوية بجامعة كارديف، المنهجية الهولندية بأنها «قوية للغاية» نظراً لاستخدامها مجموعة ضابطة من رياضات لا تتضمن احتكاكاً جسدياً، ما يثبت أن الرأسيات هي المتهم الأول.

ومع ذلك أشار ثيوبالد إلى فجوة بحثية مستمرة، تتمثل في عدم تتبع اللاعبين على مدار موسم كامل لرصد ما إذا كانت هذه المؤشرات تتراكم تراكمياً بدلاً من التلاشي. وحتى ينجح العلم في تحديد «مستوى آمن ومثبت» للتعرض لهذه الصدمات الخفيفة سيبقى صناع القرار والمدربون في مواجهة تحدي اتخاذ خطوات وقائية جريئة تحت مظلة من الغموض الطبي لحماية صحة الرياضيين المستقبلية.