الأميبا «آكلة الدماغ» في قبضة الطب الجيني

كشفت تقارير منظمة الصحة العالمية عن تحول واعد في مواجهة واحد من أخطر الكوابيس الطبية المجهرية، فلعقود طويلة، ظل اسم الأميبا آكلة الدماغ، أو ما تُعرف علمياً بـ «النايجليريا الدجاجية»، مرادفاً لحكم بالإعدام غير القابل للاستئناف. هذا الكائن المجهري وحيد الخلية، الذي يعيش في المياه العذبة الدافئة، مثل البحيرات والأنهار والينابيع الساخنة، يمتلك قدرة مرعبة على التسلل عبر الأنف، وصولاً إلى الجهاز العصبي المركزي، حيث يبدأ في تدمير أنسجة المخ بشكل خاطف، مسبباً مرضاً نادراً، ولكنه مميت بنسبة تتجاوز 97 %، يُدعى «التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي» (PAM). ورغم هذه السوداوية التاريخية، تُسلط التقارير الحديثة الضوء على بارقة أمل جديدة، تتمثل في ابتكار تقنيات وعلاجات حيوية متطورة، قد تقلب موازين المعركة، وتنهي زمن الهيمنة المطلقة لهذا الميكروب الفاتك.

ومع ذلك، يشهد عام 2026 تحولاً جذرياً في المشهد الطبي، إذ لم يعد الأطباء يقفون مكتوفي الأيدي أمام هذا الغزو الميكروبي المدمر. بفضل الطفرات الأخيرة في الهندسة البيولوجية، وتقنيات التوصيل الدوائي عبر حاجز الدم في الدماغ، والذكاء الاصطناعي الإكلينيكي، بدأت تلوح في الأفق ملامح عصر جديد، قد يغير هذه المعادلات المأساوية، محولاً هذا المرض من «قاتل حتمي»، إلى «مرض يمكن احتواؤه وعلاجه».

تبدأ مأساة الإصابة بالتهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM) بطريقة بريئة للغاية، غالباً أثناء السباحة أو الغوص في مياه عذبة دافئة خلال أشهر الصيف. عندما يدخل الماء الملوث إلى الأنف بقوة، تلتصق الأميبا بالغشاء المخاطي الأنفي، وتستخدم العصب الشمي كممر حيوي مباشر للوصول إلى الدماغ. بمجرد اختراقها للجمجمة، تفرز الأميبا إنزيمات هيدروليكية قوية ومواد كيميائية سامة، تفكك خلايا المخ وتتغذى عليها، ما يؤدي إلى استجابة مناعية شديدة من الجسم، تتسبب في تورم الدماغ الشديد، وزيادة الضغط داخل الجمجمة.

تكمن الصعوبة التاريخية في علاج هذه الحالة في عاملين، الأول هو السرعة الفائقة للمرض، حيث تظهر الأعراض (والتي تشبه الإنفلونزا، وتتطور سريعاً إلى صداع حاد، حمى، وتصلب في الرقبة، وهلوسة)، في غضون 1 إلى 9 أيام، وتحدث الوفاة عادة في غضون أيام قليلة من ظهور الأعراض. أما العامل الثاني، فهو «حاجز الدم في الدماغ»، وهو الغشاء الحمائي الصارم، الذي يمنع أكثر من 98 % من الأدوية والمضادات الحيوية التقليدية من الوصول إلى خلايا المخ، ما جعل العلاجات السابقة عاجزة عن ملاحقة الأميبا في معقلها.

أمام هذا العائق التشريحي المعقد، يلجأ العلماء اليوم إلى استخدام الجسيمات النانوية كـ «حصان طروادة» لاختراق حاجز الدم في الدماغ. يتم تحميل مضادات الفطريات القوية مثل «الأمفوتيريسين ب»، ومركبات مبتكرة أخرى، داخل كبسولات نانوية دهنية مجهرية، تستطيع خداع غشاء الدماغ، والنفاذ من خلاله بتركيزات عالية ومباشرة إلى مناطق الإصابة، ما يرفع من كفاءة القضاء على الأميبا، دون إلحاق الضرر بالأنسجة العصبية السليمة.

إلى جانب ذلك، حققت مختبرات البيولوجيا التخليقية اختراقاً كبيراً عبر تطوير فئة جديدة من الأدوية، تُعرف بمثبطات الإنزيمات الموجهة. تستهدف هذه العقارات بدقة إنزيمات معينة، تعتمد عليها الأميبا للتكاثر واختراق الخلايا البشرية. ومن خلال تعطيل هذه الإنزيمات، يتم شل حركة الأميبا ومنعها من «التهام» أنسجة المخ، ما يمنح الفريق الطبي وقتاً حرجاً وثميناً لإنقاذ حياة المريض، وتخفيف الورم الدماغي عبر تقنيات التبريد الموضعي التي تبطئ من معدل دمار الخلايا.

لا تتوقف الثورة الطبية عند حدود العقارات فحسب، بل تمتد إلى أدوات التشخيص والتنبؤ الإكلينيكي. نظراً لأن المرض نادر، فإن تشخيصه الخاطئ على أنه التهاب سحايا بكتيري تقليدي، يعد السبب الأول للوفاة. اليوم، تتدخل برمجيات الذكاء الاصطناعي المدربة على تحليل السائل الشوكي (CSF)، ومسحات الأنف جينياً عبر تقنية «تسلسل الجيل التالي» (NGS)، للتعرف إلى الحمض النووي للأميبا في غضون ساعتين فقط بدلاً من أيام.