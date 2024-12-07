سيدة عمرها 105 أعوام تكشف سر الحياة المديدة

احتفلت البريطانية ديزي تايلور، التي ولدت تايلور عام 1919 في ليتونستون، شرق لندن، بعيد ميلادها الخامس بعد المائة الشهر الماضي، وكشفت عن السر وراء عمرها الطويل وعقلها الحاد.

تقول تايلور: “لم أتخيل أبدًا أنني سأعيش كل هذا العمر”، مضيفةً أنها استمتعت بحفل عيد ميلادها الأخير بشكل كبير، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

تركت تايلور المدرسة في سن الرابعة عشرة وعملت في مصنع للصابون، وأدارت مخبزًا وعدة مقاهٍ.

في سن التاسعة عشرة، التقت بزوجها الراحل، راي، في مناسبة اجتماعية لشركة Electric Light Company، وأنجب الزوجان ثلاثة أطفال، وكانا يتشاركان هوايات مثل السفر وحضور العروض المسرحية، غير أن راي توفي عام 1981، عن عمر يناهز 61 عامًا.

انتقلت من منزلها في ستراتفورد، شرق لندن، إلى دار رعاية Manor Lodge في تشيلمسفورد، إسيكس، في أبريل 2022، حيث تمارس اليوغا بالإضافة إلى تمارين التمدد كل صباح.

تقول تايلور: “أحب التحدث مع الناس، وأشعر بالسعادة عندما أظل مشغولة. أستمتع بممارسة اليوغا للحفاظ على لياقتي، وأمارس تماريني في الصباح”.

تعتبر وضعية نصف القمر الدائمة هي وضعيتها المفضلة في اليوغا، حيث تقف بشكل مستقيم مع وضع ذراعيها فوق رأسها، وتتأرجح بهما بلطف من جانب إلى آخر. تنسب الفضل إلى ممارسة اليوغا في الحفاظ على حدة ذهنها، وتقول مازحة: “أعتقد أنني أصبحت أكثر ذكاءً”.

ألهم شغف تايلور بالنشاط عائلتها لممارسة المزيد من التمارين الرياضية. تقول ضاحكة: “أنصح أصدقائي وعائلتي بممارسة الرياضة، ولكنهم لا يفعلون ذلك”.

وتضيف: “لا أحب الجلوس على الكرسي لفترة طويلة. أحب أن أستنشق بعض الهواء النقي. أنا أستمتع بحياتي بالتأكيد لأنها حياة جميلة في الوقت الحالي”.

في شهر نوفمبر، أقام لها فريق دار الرعاية حفل عيد ميلاد، مع كعكة مصنوعة خصيصًا من قبل رئيس الطهاة في الدار.

على الرغم من أن طول العمر أمر وراثي في عائلتها، إلا أن تايلور لم تتخيل أبدًا أنها ستصل إلى هذا العمر. تقول: “عندما أستيقظ في الصباح، أقول، إنه يوم آخر، وأبدأ في الحركة”.