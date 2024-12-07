الصين تسجل 19 ألف تبرع بنخاع العظم من مانحين غير مرتبطين

أعلن برنامج الصين للمتبرعين بالنخاع، عن تسجيل 19 ألف تبرع بالخلايا الجذعية المكونة للدم من مانحين غير مرتبطين حتى الآن، منذ إطلاقه في عام 2001.

وكشف مشروع تطوير الخلايا الجذعية، الذي يعد رابع أكبر بنك لنخاع العظم في العالم، أن سجله الخاص بالمتبرعين بالخلايا الجذعية المحتملين اقترب من 3.49 ملايين.

وتعتبر الخلايا الجذعية المكونة للدم في نخاع العظم المسؤولة عن إنتاج جميع أنواع خلايا الدم، فيما يمكن لتبرعات المتطوعين غير المرتبطين أن تنقذ حياة الأفراد الذين يكافحون اضطرابات الدم مثل اللوكيميا وفقر الدم المنجلي.