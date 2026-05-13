«رؤية اصطناعية» تنير درب المكفوفين

تمكّن باحثون أمريكيون من إجراء ثالث عملية ناجحة لزرع جهاز لاسلكي في الدماغ يمنح المكفوفين القدرة على «الرؤية الاصطناعية». وأُجريت العملية في المركز الطبي بجامعة راش ضمن دراسة سريرية لا تزال جارية لاختبار نظام يعرف باسم «الأطراف الاصطناعية البصرية داخل القشرة الدماغية»، وهو جهاز لا يعتمد على العين أو العصب البصري، بل يتجاوزهما بالكامل ليحفّز القشرة البصرية في الدماغ مباشرة، حسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم». ويعمل النظام من خلال محفزات لاسلكية صغيرة تُزرع داخل الدماغ، يحتوي كل منها على أقطاب كهربائية ترسل نبضات دقيقة تساعد الدماغ على تكوين أنماط من الرؤية الاصطناعية. وخلال العملية الأخيرة، زرع الباحثون 34 محفزاً تضم 544 قطباً كهربائياً لدى مشارك فاقد للبصر. ويأمل الباحثون أن تساعد هذه التقنية المستخدمين مستقبلاً على التنقل والتفاعل مع البيئة المحيطة.