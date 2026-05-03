زيادة "اليود" و"السيلينيوم" في الجسم ترفع خطر سرطان البنكرياس

أظهرت دراسة طبية حديثة أن ارتفاع مستويات بعض المعادن في الجسم قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

وحلّل الباحثون بيانات نحو 192 ألف شخص جُمعت ضمن قاعدة بيانات "UK Biobank" البريطانية، على مدى متابعة تقارب 13 عاماً. وأشارت النتائج إلى أن ارتفاع مستويات اليود والسيلينيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، حتى بعد مراعاة عوامل مثل العمر ونمط الحياة.

في المقابل، أظهرت معادن أخرى تأثيراً وقائياً، إذ ارتبطت المستويات المرتفعة من المغنيسيوم والنحاس والمنغنيز بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد. كما لوحظت علاقة غير خطية للمنغنيز، حيث كان تأثيره الوقائي أكبر ضمن نطاق تركيز محدد.

وأشار الباحثون إلى أن تأثير المعادن يختلف باختلاف الجنس والعوامل السلوكية؛ إذ كان الارتباط بين اليود والسيلينيوم وزيادة خطر السرطان أكثر وضوحاً لدى النساء وكبار السن والمدخنين، ما يسلط الضوء على أهمية توازن المغذيات الدقيقة في دعم صحة البنكرياس.