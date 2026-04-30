«ذاكرة» جزيئية طويلة الأمد للسمنة في الخلايا المناعية

أوضح علماء أحياء جزيئية أن السمنة تسبب تغييرات طويلة الأمد في مجموعة العلامات على سطح الحمض النووي في خلايا الجهاز المناعي. ويؤثر هذا الأمر في نشاط عدد كبير من الجينات ويستمر لفترة طويلة حتى بعد عودة الوزن إلى وضعه الطبيعي، حسبما أفادت بذلك الخدمة الصحفية لجامعة برمنغهام البريطانية.

ونقلت عن البروفيسير كلاوديو ماورو، من جامعة برمنغهام، قوله: «يشير هذا الاكتشاف إلى أن فقدان الوزن على المدى القصير لا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العديدة المرتبطة بالسمنة، مثل داء السكري من النوع الثاني أو بعض أنواع السرطان. ويبدو أن الإنسان بحاجة إلى الحفاظ على وزنه طبيعياً لمدة 5 - 10 سنوات على الأقل حتى تختفي هذه «الذاكرة المرتبطة بالسمنة».

وقد توصل علماء الأحياء إلى هذا الاستنتاج في أثناء دراستهم للتغيرات التي تسببها السمنة في بنية جينوم الخلايا التائية ومكونات أخرى لجهاز المناعة. وأظهرت تجارب أجراها الباحثون، مؤخراً، أن السمنة تجعل هذه الخلايا أكثر عرضة لتطوير الالتهابات، وذلك لأن الوزن الزائد يغير بطريقة خاصة بنية وتوزيع علامات محددة على سطح الحمض النووي تؤثر على نشاط الجينات.