روسيا.. ابتكار قوالب لزراعة خلايا لمفاصل الركبة

ابتكر علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد فيزياء المعادن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قوالب خاصة لزراعة أجسام شبه كروية لمفاصل الركبة، وهي هياكل خلوية ثلاثية الأبعاد تساعد المريض على التعافي بعد جراحة استبدال مفصل الركبة.

وذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن بيان المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن الحل التكنولوجي، الذي اقترحه المبتكرون، يسمح بتشكيل هياكل خلوية ثلاثية الأبعاد في قوالب معيارية وقوالب لوحية متعددة التجاويف “نقرات”.

وتستخدم الأجسام شبه الكروية في الطب الحديث لاستعادة أنسجة الغضاريف بعد الجراحة، حيث توضع في المنطقة المتضررة من الغضروف، وتبدأ في إطلاق المواد النشطة بيولوجيا التي تعزز عملية تجديد الأنسجة، ويمكن لهذه المواد تحفيز نمو خلايا غضروفية جديدة وتسريع تمايزها إلى خلايا غضروفية.

واستخدم المبتكرون لإنشاء قوالب للأشكال شبه الكروية نمذجة ثلاثية الأبعاد وطابعة ثلاثية الأبعاد، وقاعدة القوالب عبارة عن سيليكون مصبوب يتكون من مكونين.

وتكمن حداثة الحل التكنولوجي في إنشاء لوحات متعددة التجاويف، ما يسمح بإجراء الاختبارات بكفاءة لكل مريض على حدة، وإنشاء قوالب تحتوي على عدد كبير من التجاويف لتوسيع نطاق العملية.