دواء أمريكي واعد يمنح الأمل لمرضى سرطان البنكرياس





أعلنت شركة "ريفوليوشن ميديسينز" الأمريكية أن عقارا جديداً يؤخذ عن طريق الفم يوميًا قد يمثل نقلة نوعية في معالجة الحالات المتأخرة من سرطان البنكرياس، بعدما أظهرت نتائج تجارب سريرية قدرته على إطالة عمر المرضى بشكل ملحوظ مقارنة بالعلاج الكيميائي.

وذكرت الشركة أن الدواء، المعروف باسم "daraxonrasib"، خفّض خطر الوفاة بنسبة 60% لدى المرضى الذين شملتهم المرحلة الثالثة من التجربة والتي ضمت نحو 500 شخص، كما ساهم في مضاعفة متوسط فترة البقاء على قيد الحياة.

وترجع فعالية الدواء إلى قدرته على استهداف جين "RAS"، الذي تؤدي طفراته إلى تطور عدة أنواع من السرطان، وفقًا للشركة.

وقال براين ولبن ، أستاذ الطب في كلية هارفارد الطبية والمحقق الرئيسي للدراسة، إن هذا النهج يمثل تقدمًا مهمًا للغاية وقد يغير الممارسات الطبية، خاصة للمرضى الذين يستمر المرض لديهم في الانتشار رغم العلاج الكيميائي.

ومن المقرر أن تتقدم الشركة ببيانات الدراسة الخاصة بالدواء الجديد، إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الموافقة، في إطار مسار سريع لدعم الأدوية الواعدة.