النساء يتفوقن على الرجال في تذكر الوجوه والتفاصيل

أظهرت دراسة استخدمت تقنية تتبع حركة العين، التي ترصد وتحلل حركة العين وثبات النظرات، أن النساء يقضين وقتاً أطول بكثير من الرجال في دراسة ملامح الوجه والمناطق المرتبطة بالمعلومات، مثل العينين والأنف والفم، حيث تميل النساء إلى تركيز نظراتهن على وجوه الأشخاص لمدة زمنية أطول بنسبة تتراوح بين 10 و40 % أكثر من الرجال. وأفاد البروفيسور دميتري يديليف أن النساء يتذكرن وجوه الأشخاص، وتفاصيل الأحداث، وغيرها من المعلومات العاطفية والبصرية أفضل من الرجال وذلك لأسباب عائدة إلى اختلاف أنماط حركة العين لديهن، فضلاً عن عوامل وراثية وهرمونية. وأوضح البروفيسور أن النساء، دون وعي، يدرسن وجوه الأشخاص بتفصيل أكبر من الرجال.

وأضاف أن باحثين من معهد الطب النفسي في لندن اكتشفوا أن الجينات والهرمونات تؤثر على تكوين الذاكرة والتعلم لدى الرجال والنساء؛ فالرجال يتفوقون في تذكر المعلومات التكتيكية والمكانية، بينما النساء يتفوقن في تذكر المعلومات العاطفية والبصرية. كما أشار إلى أن النساء يمتلكن ذاكرة عرضية قوية، حيث تصبح وجوه الآخرين جزءاً لا يتجزأ من الأحداث المهمة في حياتهن.