الموت بالشوكولاتة… ما الكمية المسموح للبشر بتناولها؟

حذرت دراسة حديثة من أن استهلاك كميات هائلة من الشوكولاتة قد يؤدي إلى الوفاة، فيما يُعرف إعلامياً بـ "الموت بالشوكولاتة"، رغم قدرة البشر على تحمل هذه المادة بشكل أفضل من معظم الحيوانات الأخرى.

وأوضحت الدكتورة كايتي سبالدينغ، الحاصلة على دكتوراه في الرياضيات ومتخصصة في الأنظمة الديناميكية ونظرية الأعداد، أن الشوكولاتة تحتوي على مركبين أساسيين لهما تأثير مباشر على القلب والجهاز العصبي، وهما الثيوبرومين والكافيين، هذه المكونات، بحسب الدكتورة سبالدينغ، موجودة في بذور نبات Theobroma cacao المحمصة، وتصبح سامة عند تناولها بكميات كبيرة.

وأكد خبراء أن الثيوبرومين أكثر فعالية من الكافيين في تحفيز القلب ويستمر في الجسم لفترة أطول، بينما يعمل الكافيين على رفع ضغط الدم، ومع ذلك فإن كلا المركبين يمكن أن يسببا مشاكل هضمية تشمل الغثيان والقيء والتشنجات وآلام البطن، إلى جانب زيادة الحاجة للتبول.

وقال ريد كالدويل، طبيب الطوارئ بمركز لانجون الطبي – جامعة نيويورك، لمجلة Popular Science في 2021: "أحد الأعراض الأولية لتسمم الشوكولاتة هو الغثيان والقيء، وهي آلية حماية طبيعية تساعد على منع تناول جرعة قاتلة عن طريق الخطأ".

الحد المميت من الشوكولاتة للبشر

تشير الدراسات إلى أن الجرعة القاتلة النظرية للثيوبرومين تبلغ 1,000 ملغ لكل كيلوغرام من وزن الجسم، وبالنسبة للبالغ متوسط الوزن 84 كغ، فإن استهلاك نحو 84 غراماً من الثيوبرومين يعتبر آمناً، بينما للوصول إلى الحد المميت، يجب تناول حوالي 6.5 كغ من الشوكولاتة غير المحلاة، أي ما يعادل: 39 كوباً من رقائق الشوكولاتة

8,300 قطعة من Hershey’s Kisses

50 لوحاً كبيراً من Cadbury’s Dairy Milk

أما الكافيين، فإن الجرعة المميتة للبشر تبلغ حوالي 10 غرامات، أي أن استهلاك أكثر من 23 كغ من الشوكولاتة قد يكون قاتلاً، وهو رقم صعب جداً على الإنسان تناوله في جلسة واحدة.

وأكدت الدكتورة جينيفر تمبل، أستاذة علوم التغذية والتمارين بجامعة بوفالو، أن القيء الناتج عن تناول كميات كبيرة من الكافيين يعد وسيلة وقائية طبيعية: "يبدأ التسمم عادة بالغثيان والقيء، وهو ما يمنع الجسم من امتصاص الجرعة الكاملة ويحد من خطر الوفاة".

البشر والحيوانات فارق كبير

أوضح الخبراء أن معظم الحيوانات الأخرى مثل الكلاب والقطط والأرانب والببغاوات، أكثر حساسية للشوكولاتة، وقد تموت بكميات أقل بكثير مقارنة بالبشر، ويعود التحمل البشري للشوكولاتة إلى الكبد الكبير الذي يحتوي على إنزيمات قادرة على معالجة السموم النباتية، مما يسمح بالتخلص من الثيوبرومين والكافيين عبر التبول.

وفي الختام، نصح العلماء بتناول الشوكولاتة باعتدال، مؤكدين أن الجرعات السامة نادرة للغاية للبشر الأصحاء: "طالما لم تتناول كمية هائلة مثل أرنب شوكولاتة وزنه 20 كيلو، فإن استهلاك الشوكولاتة آمن تماماً".