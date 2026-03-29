شريحة تحت الجلد تطلق الأدوية في الجسم عند الحاجة

طوّر علماء من جامعة نورث وسترن وجامعة رايس وجامعة كارنيجي ميلون ابتكاراً ثورياً أطلقوا عليه اسم HOBIT، وهو شريحة متناهية الصغر توضع تحت الجلد مباشرة، يمكن برمجتها وفق حالة المريض والمشاكل الصحية أو الأمراض التي يعاني منها، لإنتاج الأدوية الخاصة بتلك الأمراض وإطلاقها في الجسم دون أي تدخل أو ضبط من المريض أو الطبيب المعالج، في خطوة قد تُحدث تحولاً كبيراً في كيفية تعامل المرضى مع الأمراض المزمنة.

ويحتوي الجهاز على خلايا معدلة وراثياً تعمل كـ«صيدلية حية»، تنتج الأدوية المطلوبة وتطلقها في الجسم عند الحاجة، دون أن يضطر المريض إلى تذكر مواعيد الجرعات اليومية أو القلق من نسيانها.

وصُمم هيكل الجهاز لحماية هذه الخلايا من أي استجابة مناعية قد ترفضها.

ولاختبار سلامة الجهاز، أجرى الفريق تجربة على قرد من نوع المكاك، حيث زرعوا الجهاز تحت جلده ثم أزالوه بعد شهر.

ولا يزال جهاز HOBIT في مراحله الأولى من التطوير، وسيتطلب المزيد من الأبحاث للتأكد من إمكانية استخدامه في البشر.

لكن العلماء متفائلون، إذ يرون أن هذه المنصة يمكن توسيعها لعلاج أمراض متعددة، فقد أشارت دراسات سابقة إلى إمكانية استخدام زراعات مماثلة لاستعادة إنتاج الأنسولين لدى مرضى السكري.