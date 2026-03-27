تفاعلات في أدمغتنا لأجزاء من الثانية تدير عمليات التعلم والحركة

أكدت دراسة علمية أن التوقيت الدقيق لإفراز المواد الكيميائية في أدمغتنا ربما يكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت تتجه نحو التعلم أو تنفيذ الحركة. ولطالما درس العلماء دور «الدوبامين» - ناقل عصبي يساعد في تنظيم التعلم والحركة - لفهم الاضطرابات المرتبطة به، والتي يُعتقد أن جزءاً منها يرتبط بخلل في نشاط هذا الناقل العصبي.

ويُعرف الدوبامين بدوره في دعم كل من التعلم والتحكم في الحركة، إذ يسهم في تقوية ما يعرف باللدونة المشبكية، وهي قدرة الدماغ على تعديل اتصالاته العصبية استجابة للتجربة. وفي المقابل، يرتبط فقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين باضطرابات حركية.

وفي دراسة أُجريت على فئران المختبر، حسب «روسيا اليوم»، توصل باحثون في علم الأعصاب بجامعة نيويورك، إلى أن وظيفة الدوبامين لا تعتمد فقط على وجوده أو كميته، بل على توقيت تفاعله مع ناقل عصبي آخر هو «أسيتيل كولين».

وبيّنت النتائج أن الفاصل الزمني بين إفراز هذين الناقلين، ولو كان لا يتجاوز أجزاء من الثانية، يحدد ما إذا كان الدوبامين سيعزز التعلم أو يدعم الحركة. وقالت كريستين كونستانتينوبل، الأستاذة في «مركز علوم الأعصاب» بجامعة نيويورك والمعدة الرئيسية للدراسة، إن أحد الأسئلة الأساسية في المجال يتمثل في فهم كيفية قيام الدوبامين بدور مزدوج في التعلم والتحكم الحركي.