الذكاء الاصطناعي يقتحم معركة السرطان

طوّر علماء جامعة سيتشينوف، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا المعلومات الروسية Medical Neuronets وأخصائيين من مشفى الأورام في موسكو، نظام ذكاء اصطناعي يساعد الأطباء على اكتشاف نقائل سرطان القولون والمستقيم في الغدد الليمفاوية.

ويعمل النظام الجديد على مرحلتين، حيث تقوم خوارزميات النظام في المرحلة الأولى بمعاينة العينة الرقمية بالكامل وتحديد المناطق المشبوهة، وبعدها يتم إجراء تحليل أكثر تفصيلاً، حيث يقوم البرنامج بتحديد حدود الخلايا السرطانية وتغطيتها بقناع شبه شفاف على الصورة الرقمية، إذ يساعد هذا الأسلوب الطبيب على تحديد المناطق ذات الأهمية في الصور الطبية بشكل أسرع والتركيز عليها.

ويمكن دمج هذه الحلول مستقبلاً في محطات العمل الرقمية لأخصائيي علم الأمراض، ما قد يقلل من خطر إغفال البؤر الصغيرة للأورام السرطانية ويزيد من توحيد معايير تشخيص الأورام.

ويأمل المتخصصون أن يكون هذا الابتكار الجديد مقدمة ونموذجاً ملهماً لتخطي عوائق كثيرة بشأن أمراض معقدة، خطرة، بوساطة الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتنوعة.