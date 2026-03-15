شيخوخة الأمعاء تزيد تدهور القدرات الإدراكية

أكدت دراسة أجريت على الفئران ​أن التغيرات التي تطرأ على الأمعاء ‌مع التقدم ​في العمر يمكن أن تسهم في تدهور القدرات الإدراكية.

وأفاد باحثون في دراسة نشرت في مجلة نيتشر أن الجهاز الهضمي مع التقدم في السن ينتج جزيئات تثبط نشاط العصب الحائر، وهو مسار رئيسي ⁠للتواصل بين الأمعاء والدماغ.



وتزداد وفرة ميكروب يسمى «بارابكتيرويدس جولدستيني»، الذي ينتج جزيئات تسمى الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، أو (إم. سي. إف. إيه. إس)، مع تقدم العمر.



تؤدي المستويات العالية من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة إلى تنشيط الخلايا المناعية في الأمعاء لإنتاج جزيئات تتعلق بالتهابات. أحد هذه الجزيئات، وهو آي إل-1 بيتا، يضعف وظيفة ‌العصب الحائر، الذي يلعب دوراً حاسماً في التواصل بين الأمعاء ومنطقة الحصين ‌في الدماغ.