اللياقة البدنية العالية تزيد بروتينات الدماغ المحفزة

خلصت نتائج دراسة لباحثين من كلية لندن الجامعية، إلى أن تحسين اللياقة البدنية العامة يزيد إفراز البروتينات المحفزة في الدماغ بعد كل جلسة تمرين. وأظهرت تجربة نُشرت في مجلة متخصصة، وفقاً لـ«روسيا اليوم»، أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تحسن استجابة الجهاز العصبي للنشاط البدني وتعزز الوظائف الإدراكية، حتى لدى الأشخاص غير المدربين.

وكانت النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام بالدراسة، سرعة التغيرات الإيجابية، حيث سجل الباحثون زيادة ملحوظة بإنتاج البروتينات المفيدة منذ الأسبوع السادس من التدريب لدى المشاركين بتجربة الدراسة.