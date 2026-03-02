ابتكار يحارب السرطان

ابتكر باحثون في معهد علم الخلايا التابع لأكاديمية العلوم الروسية طريقة جديدة لعلاج السرطان، أثبتت تجربتها على القوارض أنها تدمر جميع بؤر الورم التي تشكل النقائل تدميراً كاملاً. ووفقاً للباحثين، تفتح هذه الطريقة آفاقاً جديدة لعلاج السرطان، تمنع حدوث انتكاسات لدى المرضى مستقبلاً.

والنقائل هي بؤر ورمية ثانوية. يمكن للخلايا السرطانية أن تغادر موقعها الأصلي وتخترق أجزاء سليمة من الجسم عبر مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي، وتكوين بؤر ورمية جديدة. وترتكز طريقة العلماء على مادتين فعالتين.

الأولى هي: الكلوروكين - دواء معروف مضاد للملاريا، اتضح مؤخراً أن له خصائص مضادة للسرطان - يثبط عملية الالتهام الذاتي. أما المركب الثاني فهو دواء العلاج الكيميائي أوكساليبلاتين. تكافح هذه المادة خلايا الورم بنجاح، وتشرع في الوقت نفسه عملية الالتهام الذاتي.