أكدت دراسة أن زبدة الفول السوداني تقوي العضلات لا سيما لدى كبار السن. وأجرى باحثون دراسة على 120 شخصاً من كبار السن فوق 65 عاماً، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين: مجموعة تناولت 43 غراماً من زبدة الفول السوداني يومياً لمدة ستة أشهر، ومجموعة أخرى لم تتناوله.

وهذه الكمية من زبدة الفول السوداني تعادل نحو حصة ونصف من المكسرات، وتحتوي على 250 سعرة حرارية و10 غرامات من البروتين و20 غراماً من الدهون الصحية غير المشبعة. وبعد ستة أشهر، لاحظ الباحثون تحسناً ملحوظاً في اختبار «الجلوس والوقوف خمس مرات» لدى المجموعة التي تناولت زبدة الفول السوداني، كما زادت قوة عضلاتهم.