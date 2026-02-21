أول علاج بالخلايا الجذعية لأمراض القلب وباركنسون

أعلن خبراء حكوميون في اليابان موافقتهم على مشاريع طبية رائدة، تهدف لصناعة منتجات متطورة لعلاج أمراض القلب ومرض باركنسون (الشلل الرعاش)، باستخدام «الخلايا الجذعية المحفزة» (iPS)، وهي الخلايا نفسها التي منحت العالم الياباني شينيا ياماناكا جائزة نوبل في الطب عام 2012.

وستكون هذه المنتجات الأولى من نوعها في العالم المتاحة تجارياً.

ويحمل المنتج الأول اسم ReHeart، وهو عبارة عن صفائح من خلايا عضلة القلب، طورته شركة ناشئة تدعى Cuorips.

وتعمل هذه الصفائح على تحفيز تكوين أوعية دموية جديدة، وتساعد في استعادة وظائف القلب المتضرر. أما المنتج الثاني فهو دواء Amchepry، وهو مصمم خصيصاً لمساعدة المرضى المصابين بمرض باركنسون.