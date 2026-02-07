المستشفى الأمريكي دبي يفتتح فرعه الجديد بمجمع دبي للعلوم

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، عن افتتاح فرعه الجديد بمجمع دبي للعلوم، بما يواكب أحدث التطورات الطبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز دوره في تقديم خدمات الرعاية الصحية العالمية على نطاق أوسع.

ويتخذ المستشفى موقعه في البرشاء جنوب 2، داخل مجمع دبي للعلوم، الذي يُعد مركزاً للابتكار وتقديم الخدمات الصحية، حيث يقدم خدماته المطورة لسكان المنطقة والمناطق المحيطة، ما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، التي يقدمها المستشفى الأمريكي دبي.

يمثل إطلاق المستشفى خطوة إضافية ضمن رؤية المستشفى الأمريكي دبي، الهادفة إلى إيصال خدمات الرعاية الصحية المتقدمة إلى شريحة أوسع من المجتمع. ويضطلع المستشفى الأمريكي دبي منذ تأسيسه عام 1996، بدور رائد في تقديم الرعاية الصحية النموذجية بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها، بفضل الابتكار الطبي والرعاية القائمة على البحث العلمي والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الكوادر الطبية المعتمدة. وقد حاز المستشفى عدداً من الاعتمادات الدولية، بالإضافة إلى عضوية شبكة Mayo Clinic Care Network، الأمر الذي يدعم تبادل الخبرات السريرية، ويسهم في تحسين الأهداف العلاجية.

احتفالاً بافتتاح المستشفى الأمريكي مجمع دبي للعلوم، نظم المستشفى الأمريكي دبي كرنفالاً عائلياً باهراً ومليئاً بالمرح، يوم أمس، في الحديقة العامة بمجمع دبي للعلوم.

وتضمنت الفعالية أنشطة متنوعة للكبار والأطفال، شملت عروض درون وعربات طعام وأنشطة مخصصة للأطفال وفقرات ترفيهية مباشرة. وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من العائلات والأصدقاء، الذين شاركوا في الأنشطة، واستمتعوا بالأجواء المميزة لليوم، مع تناول الأطعمة الشهية.

وترتكز كل من رؤية ورسالة المستشفى الأمريكي دبي، على الوصول إلى مجتمعات أكبر، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية المتقدمة لمزيد من الأفراد، وقد جسدت الفعالية العائلية هذا الالتزام، من خلال دعوة مختلف فئات المجتمع للمشاركة في أجواء اجتماعية تفاعلية مليئة بالمرح.

ويتميز المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، بموقعه المحاط بالمساحات الخضراء، ليقدم أحدث العلاجات القائمة على الأدلة العلمية، بإشراف استشاريين معتمدين ذوي خبرات دولية. ويضم المستشفى منظومة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل الرعاية الطبية والتخصصية، والاستشارات العامة، والإحالات، والرعاية الوقائية، وخدمات التشخيص والمتابعة، إضافة إلى التنسيق مع خدمات الرعاية المتقدمة في المقر الرئيس للمستشفى الأمريكي دبي.

ويقدم المستشفى الأمريكي مجمع دبي للعلوم خدماته عبر مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، تشمل جراحة العظام، وأمراض الروماتيزم، وجراحة الأعصاب، وطب الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وجراحة الثدي، وأمراض النساء والتوليد، والجراحة العامة، وجراحة التجميل، والمسالك البولية، والأمراض الجلدية، وطب الأعصاب، والرعاية الأولية، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والغدد الصماء، وطب العيون، وأمراض القلب، وأمراض الصدر، والأورام الإشعاعية، والعلاج الإشعاعي، ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة والعناية الحرجة للأطفال.

وقال شريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: «نحن متحمسون لافتتاح المستشفى الأمريكي مجمع دبي للعلوم، الذي يوسّع آفاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ويضمن تقديم مستوى الرعاية المتميز، الذي يشتهر به المستشفى الأمريكي. وتعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بالارتقاء بمستوى الرعاية الطبية التحولية، وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص من تميزنا الطبي.

وقد كان الكرنفال العائلي فرصة رائعة لجمع أفراد المجتمع في جو من البهجة والتناغم، ونحن سعداء جداً بالتفاعل الإيجابي للجمهور مع احتفالنا بهذه المرحلة الجديدة».

المستشفى الأمريكي مجمع دبي للعلوم، هو مستشفى متعدد التخصصات، مزوّد بأحدث التقنيات الطبية وأفضل الأطباء والاستشاريين، عبر أكثر من 20 تخصصاً. ويسهم المستشفى في توسيع نطاق التميز الطبي للمستشفى الأمريكي دبي، من خلال توظيف أحدث التقنيات في علاجاته المبنية على الأدلة العلمية، ليقدّم خدمات طبية بمعايير عالمية، ورعاية صحية متطورة للمرضى المحليين والدوليين الباحثين عن الرعاية الصحية عالية الجودة في دبي والمنطقة.