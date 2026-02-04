أعمى يستعيد بصره بتحفيز كهربائي

استعاد مريض أصيب بعمى كلي نتيجة تلف «غير قابل للإصلاح» في العصب البصري، جزءاً من رؤيته الطبيعية، وذلك خلال تجربة سريرية بجامعة «ميغيل هيرنانديز» الإسبانية.

ورغم أن الهدف الأصلي للتجربة كان اختبار طرف اصطناعي لتوليد «رؤية رقمية» عبر الدماغ، إلا أن التحفيز الكهربائي لـ100 ميكروإلكترود مزروعة في القشرة البصرية أدى لاستجابة تلقائية مذهلة؛ حيث بدأ المريض برؤية الظلال والحركات وتمييز الأشكال بعد ثلاث سنوات من الظلام التام.



وأظهرت الدراسة أن التدريب البصري المكثف والمحفزات الكهربائية ساعدا في إعادة إحياء الإشارات الدماغية المفقودة، والمفاجأة الكبرى كانت استمرار هذا التحسن حتى بعد إزالة الجهاز من الدماغ.



يذكر أن السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في تقنيات استعادة البصر، حيث أظهرت الدراسات انخفاضاً ملحوظاً في معدلات العمى بفضل التدخل المبكر والتقنيات الحديثة مثل الجينيا، الخلايا الجذعية، والعلاجات العصبية، مما ساعد ملايين الأشخاص من تحسين بصرهم أو استعادته.

لكنّ حالات النجاح تختلف بحسب السبب، مع نسب تعافي ملحوظة في حالات انفصال الشبكية وعلاجات النخاع العصبي.