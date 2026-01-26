ستينية تنجب طفلاً

حققت امرأة صينية تبلغ من العمر نحو 60 عاماً حلمها بالإنجاب مجدداً، بعد سنوات من الشعور بالوحدة، لتنجب طفلاً ذكراً، مسجلة رقماً قياسياً كأكبر امرأة تنجب في مدينتها.



ووفق صحيفة «ساوث تشاينا»، وُلد الرضيع مؤخراً بعملية قيصرية داخل مستشفى تشانغجياغانغ الشعبي، وبلغ وزنه نحو 2.2 كيلوغرام، بعد رحلة حمل وُصفت بأنها شديدة التعقيد طبياً.

وقالت الأم، التي عُرفت بلقب «زو»، إن قرارها جاء بدافع إنساني بحت، موضحة أن ابنتها البالغة تقيم في الخارج، ما جعلها وزوجها يعيشان شعوراً متزايداً بالوحدة، مُضيفةً: «رؤية طفلي وسماع بكائه لحظة مؤثرة للغاية.. لم أتوقع أن يتحقق هذا الحلم».