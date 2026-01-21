بصمة تعبير خاصة لمصابي التوحد

كشفت دراسة رائدة من جامعة برمنغهام البريطانية أن الأطفال المصابين بالتوحد يستخدمون تعبيرات وجه مختلفة تماماً عن أقرانهم عند إظهار المشاعر، ما يفسر غالباً سبب سوء الفهم المتبادل بين الطرفين.

واعتمد الباحثون على تقنيات تتبع حركة دقيقة لتحليل ملايين النقاط البيانية، ووجدوا أن المصابين بالتوحد يميلون لاستخدام الفم أكثر من الحواجب عند الغضب، وتكون ابتساماتهم أقل اتساعاً، بينما يعبرون عن الحزن بطريقة مغايرة عبر رفع الشفة العليا.

وأكدت الدراسة أن هذه الاختلافات ليست دليلاً على قصور، بل تشبه التحدث بـ«لغات عاطفية مختلفة»، حيث يمتلك المصابون بالتوحد بصمتهم الخاصة في التعبير.