أول عملية استبدال أقراص قطنية بأربعة مستويات في منطقة الشرق الأوسط تُجرى في مستشفى كليمنصو الطبي بدبي

في خطوة نوعية تُضاف إلى سجل الإنجازات الطبية في دولة الإمارات، أعلن مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي عن نجاح إجراء أول عملية لاستبدال أربعة غضاريف قطنية في منطقة الشرق الأوسط، أُجريت في دبي بقيادة البروفيسور الدكتور رودولف بيرتانيولي، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، والمتخصص في أكثر جراحات العمود الفقري تعقيدًا ووفق المعايير الطبية والمعروفة حاليًا، تُعد هذه الجراحة الأولى من نوعها كإجراء متعدد المستويات في دولة الإمارات ودول الخليج والمنطقة ككل.

ويُعرف البروفيسور بيرتانيولي عالميًا بوصفه أحد أبرز روّاد جراحات العمود الفقري التي تعتمد على الحفاظ على الحركة بدلًا من التثبيت التقليدي. وهو مخترع ومدرّب دولي في تقنيات استبدال الغضاريف، ومؤسس ProSpine UAE، وقد درّب أكثر من 3,500 طبيب من 55 دولة على أحدث تقنيات زراعة الغضاريف الصناعية والجراحات المتقدمة ذات الصلة.

وتُجسّد هذه العملية تعاونًا طبيًا عالي المستوى بين الخبرات العالمية والتقنيات الطبية المتطورة التي تتمتع بها مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام مرضى العمود الفقري في المنطقة للوصول إلى علاجات كانت حكرًا على مراكز طبية محدودة في أوروبا، لا سيما في ألمانيا، لتُقدَّم اليوم داخل دولة الإمارات وفق أعلى المعايير الدولية.

الحفاظ على الحركة… نهج علاجي متقدم

على عكس جراحات التثبيت (الالتحام) التي تؤدي إلى تقييد دائم لحركة الفقرات وقد تتسبب بزيادة الضغط على الفقرات المجاورة مع مرور الوقت، تهدف جراحة استبدال الغضروف إلى الحفاظ على الحركة الطبيعية للعمود الفقري. ويساعد هذا النهج المتقدم على تقليل خطر تدهور الفقرات المجاورة، وتحسين القدرة الوظيفية للمريض، ودعم نمط حياة أكثر نشاطًا بعد الجراحة.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي باستقطاب أحدث التقنيات والخبرات الطبية العالمية، وترسيخ مكانة دبي كمركز إقليمي رائد للابتكار في الرعاية الصحية المتقدمة، لاسيما في جراحات العمود الفقري عالية التعقيد التي تتطلب دقة وخبرة استثنائية.