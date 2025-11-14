مطعم شيمرز" يرتقي بتجارب ضيوفه ويكشف عن موسم جديد من فنون الطهي والترفيه المميزة





مع عودة الأجواء المعتدلة، يُعيد المطعم اليوناني المتوسطي الشهير "شيمرز" في جميرا ميناء السلام فتح أبوابه لموسم جديد — حيث يدعو الضيوف لاستكشاف النكهات اليونانية الأصيلة، مع عروض طهي محسّنة، وعروض ترفيهية نابضة، وفعاليات حصرية مميزة.

وسيكون ضيوف "شيمرز" على موعد مع تجربة طعام راقية ومتجددة؛ حيث تضم القائمة المُحدَّثة أطباق مشاركة شهية مثل طبق الجايروس المحضّر بطريقة استعراضية، بالإضافة إلى تجربة المأكولات البحرية "أوما"، وقائمة اختيارات الشيف المبتكرة والمتغيّرة باستمرار، مما يضمن تجربة فريدة لرواد المطعم. كما سيشهد برنامج المأكولات إضافة مجموعة مختارة إلى قائمة الطعام الرئيسية، مما يوسّع رحلة التذوق والمأكولات التي يوفرها المطعم.

ويبقى الترفيه أحد الركائز الأساسية لتجربة "شيمرز"؛ حيث يفتح المطعم أبوابه يومياً من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل. وطوال الموسم، سيُقدَّم المطعم عروضاً حية لفنانين عالميين يضفون مزيداً من الألق للأجواء النابضة طيلة النهار والليل والتي تشمل منسق الأغاني (دي جيه) والموسيقيين المقيمين.

ومن أبرز فعاليات موسم الخريف أيضاً عودة تجربة العشاء الحصرية "تكريم للتراث اليوناني" خلال شهر نوفمبر. تجمع التجربة بين كبير الطهاة لدى "شيمرز"، إيمانويل دي ليو، والشيف الضيف، ثانوس فيسكوس، لإعداد قائمة مكوّنة من أربعة أطباق تُقدَّم بأسلوب المشاركة، ويتم إعداد كل طبق منها بتعاون مشترك. ولم يكشف الثنائي عن تفاصيل القائمة بعد، لكنهما يعدان بتجربة مختلفة تماماً مفعمة بالإبداع والحماس.

وفي ليلة رأس السنة، يفتح "شيمرز" لأول مرة باب الجلسات الخارجية، ليتيح للضيوف فرصة احتفال حصري واستثنائي على الشاطئ. وبفضل موقعه المطلّ على الواجهة البحرية، سيتسنى للضيوف الاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على عروض الألعاب النارية الضخمة. ومع عدد محدود للغاية لا يتجاوز 300 ضيف، سيوفر هذا الحدث أمسية لا تُنسى بكل معنى الكلمة.

وسيتضمن البرنامج الترفيهي عرضاً ضخماً بمشاركة 30 فناناً من موسيقيين وراقصين ومنسّقي الأغاني، لتقديم عرض متواصل يستمر حتى منتصف الليل. وسيحظى الضيوف بفرصة مشاهدة الألعاب النارية مباشرة أمام المطعم، وكذلك في محيط جميرا برج العرب، والتي ستضيئ سماء دبي طوال الأمسية. وتبدأ الاحتفالات من الساعة 8:00 مساءً وحتى 12:30 بعد منتصف الليل، في 31 ديسمبر، تليها حفلة تمتد حتى الساعة 02:00 صباحاً.

وفي هذا الموسم، يدعو "شيمرز" ضيوفه الاعتياديين والجدد، للاستمتاع من جديد بالروح اليونانية الأصيلة، مع نكهات جديدة وإيقاعات نابضة، حيث يمكنهم صنع ذكريات لا تُنسى في هذا الوجهة الأيقونية المطلة على الخليج العربي.