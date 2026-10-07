دليل ميشلان دبي يكشف عن نسخته الخامسة بـ122 مطعما

كشف في دبي اليوم عن النسخة الخامسة من دليل ميشلان دبي، وذلك خلال حفل أُقيم في فندق أتلانتس ذا رويال.

وضم الدليل هذا العام 122 مطعما تمثل 38 نوعًا من المأكولات، في تأكيدٍ على المكانة المتنامية التي تواصل دبي ترسيخها كوجهة عالمية لفنون الطهي.

ويأتي إصدار الدليل بدعم من شريك الوجهة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فيما يعكس الاختيار تنوع مشهد الطهي في الإمارة وفخامته، بدءًا من المطاعم المحلية في الأحياء السكنية وصولًا إلى أبرز وجهات الطعام الفاخرة، بما يجسد التطور المستمر الذي يشهده قطاع المطاعم في الإمارة.

ويشهد هذا العام انضمام 19 مطعمًا جديدًا إلى دليل ميشلان، من بينها مطعمان حصلا على نجمة ميشلان واحدة، وأربعة مطاعم نالت جائزة "بيب جورماند". كما ارتقى مطعم واحد إلى فئة نجمتين ميشلان، وحافظت جميع المطاعم الحاصلة سابقًا على ثلاث نجوم ونجمتين ميشلان على تصنيفاتها، تأكيدًا على المستوى الاستثنائي الذي تواصل تقديمه.

وأعرب غوندال بولينك، المدير الدولي لأدلة ميشلان عن سعادته بالاحتفال بالذكرى الخامسة لإطلاق دليل ميشلان دبي موضحا أن قائمة الاختيارات شهدت نموا ملحوظًا منذ انطلاقتها، وباتت تضم اليوم ما يقارب ضعف عدد المنشآت التي شملتها النسخة الأولى.

ويعكس هذا التطور اللافت استمرار ازدهار مشهد فنون الطهي في دبي، حيث يواصل مفتشو دليل ميشلان عامًا بعد عام اكتشاف وجهات جديدة لتناول الطعام تحظى بإشادة عالمية.