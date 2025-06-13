مطعم سوشي سامبا دبي يحتفل باليوم العالمي للسوشي بإطلاقه أول أسبوع للسوشي

يدعوكم سوشي سامبا دبي هذا الشهر للاحتفال باليوم العالمي للسوشي، تقليد عالمي جديد إحتفالاً باليوم العالمي للسوشي في 18 يونيو. من يوم الإثنين 16 يونيو وحتى الخميس 19 يونيو، سيتمكن الضيوف من التلذذ بتشكيلة متنوعة من "سامبا رول"، والتي تضم أشهر ابتكارات سوشي سامبا في قائمة واحدة استثنائية .

ينبع سوشي سامبا من الطاقة النابضة والحيوية لثلاث ثقافات متميزة: اليابان والبرازيل والبيرو.ومن خلال المزج بين الخيال والتاريخ، يقدم سوشي سامبا تجربة استثنائية زاخرة بروح الاستمتاع بالحياة والاحتفال مع الأصدقاء.

انطلقت العلامة التجارية في نيويورك عام 1999، وتطورت لتصبح ظاهرة عالمية مشهورة بأطباقها الخلاقة والمتميزة، والممزوجة بشغف للفن والتصميم والموسيقى. ومع فروعها المنتشرة عبر ثلاث قارات، من البديهي أن تأخذ سوشي سامبا ضيوفها في رحلة عالمية احتفالًا باليوم العالمي للسوشي.

خلال "أسبوع السوشي"، سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بقائمة "سامبا رول" مميزة – والتي تكون بأغلبيتها عادةً حصرية لفروعها الأصلية. وتضم هذه القائمة توليفة شهية من السوشي عاكسة روح سوشي سامبا الفريدة، باستخدام أجود المكونات .حصرياً، أدق التقنيات، والنكهات الجريئة والمبتكرة المصممة خصيصاً للمشاركة

ندعو الضيوف للانطلاق في رحلة طهي عالمية على طريقة سامبا، مع رولز مستوحاة من مواقعنا الشهيرة حول العالم، بما في ذلك لندن، لاس فيغاس، دبي، أبوظبي، الدوحة، الرياض، سنغافورة، وميلانو قريباً

من أوروبا: اكتشفوا السامبا ميلانو رول مع السلمون، النوري المقرمش، الترياكي، الإيكورا، وكريمة الجبن (92 درهم). إن كنتم من محبي التونة، جربوا السامبا لندن رول التي تحتوي على التونة، السلمون، اليلو تايل، الأفوكادو .الهليون، اليوبا المقرمشة، والميسو (92 درهم)

•tمن الولايات المتحدة: تلذذوا بالسامبا فيغاس رول، وهي ابتكار مذهل من الأرز المقرمش، التورو، التوبيكو، المايونيز .الشيبوتلي المدخن، والبلسميك (105 درهم)

•tمن الشرق الأوسط: دللوا أنفسكم بواجيو ظبي رول الفاخرة المصنوعة من لحم الواجو الياباني، فطر الكينغ اويستر كامبيو، و الترافل (149 درهم). استمتعوا بالسامبا دبي رول المحبوبة، والتي تحتوي على لوبستر مين، مانجو، أفوكادو، ورق الصويا، وعسل الترافل بالأجي (168 درهم). ومن الدوحة، السامبا دوحة رول مع لوبستر مين، .آيولي السمسم، الكراث، والأرز المقرمش (178 درهم)

•tمن آسيا: جربوا التشيللي كراب رول المستوحاة من سنغافورة، مع تمبورا السلطعون، صلصة الفلفل الحلو، و اليوزو (105 درهم).

يمثل هذا الاحتفال العالمي محطة بارزة في تطور سوشي سامبا على المستوى الدولي – تكريم جريء للإبداع والحرفية .والشغف، بكل بساطة: السوشي الرائع يتجاوز الحدود

بالإضافة إلى القائمة المميزة من السامبا رول، يقدم "أسبوع السوشي" للضيوف فرصة لتذوق أشهى اختياراتنا، بما في ذلك:

•tطبق سامبا ألتيميت ساشيمي / ماكي / نيغيري بسعر 722 درهم

•tطبق سامبا ألتيميت ساشيمي بسعر 622 درهم

•tطبق سامبا 7 نيغيري المختار بعناية بسعر 182 درهم