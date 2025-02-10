الأطباق لا الورود.. هدايا عيد الحب في نيوجرسي

يُعرِض الكثيرون في عيد الحب هذا العام عن تقديم الزهور، في نيوجرسي الأمريكية، حيث تقدم المطاعم ومحال الحلويات والمقاهي أفكاراً مبتكرة وأطباقاً شهية، احتفاء بهذه المناسبة.

ووفق «نيويورك بوست»، يقدم أحد المطاعم، أطباقاً شهية، مصنوعة من أصابع الدجاج وحلقات البصل وأعواد الموزاريلا والرافيولي المقلية والبيبروني أو عقد الثوم المحشوة بالجبن، والتي تتضمن حتى لمحات من الريحان لتشبه بتلات الورد.

وقالت مالكة المطعم شاينا مينوتو عن الفكرة: «لقد سئم الجميع من الزهور في عيد الحب»، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

كما تبتكر مطاعم عروضاً خاصة بعيد الحب، فيقدم أحد المطاعم في نيوجرسي الأمريكية حلوى شهية مالحة وحلوة، ومنها مخروط وافل منقوع بالذهب الصالح للأكل عيار 23 قيراطاً، ومحشو بآيس كريم كريمة فرايش، ويُغطى بستة جرامات من سمك الحفش الأبيض الأمريكي الأصلي، ويُقدم على حامل مطلي بالذهب، مع ملعقة من عرق اللؤلؤ مع رقائق البطاطس الزرقاء.

ويقدم الشيف سول مونتيل، شطيرة آيس كريم مكسيكية وردية اللون محلية الصنع.

ويقدم مطعم آخر في عيد الحب كوكتيلات وحلويات مجسمة بصور خاصة.