600 عارض من 60 دولة بمعرض الحلويات والوجبات الخفيفة في دبي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من الجمعة 15 سبتمبر حتى الأحد 17 سبتمبر، فعاليات معرض الحلويات والوجبات الخفيفة، وذلك في إطار المعارض المتخصصة في قطاع الضيافة. ويركز المعرض على صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويعرض أحدث الابتكارات في هذا المجال.

ويشهد الحدث مشاركة 600 عارض دولي من أكثر من 60 دولة، ما يعزز فرص التعاون التجاري ويتيح منصة لإجراء نقاشات بين الخبراء، إلى جانب عرض أبرز العلامات التجارية والمنتجات في هذا القطاع. كما يضم نحو 120 جلسة حوارية.