جناح الإمارات في البندقية يقدم «على نارٍ هادئة» حلولاً للأمن الغذائي

يحتفي جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة في بينالي البندقية باليوم العالمي للإبداع والابتكار، الذي يصادف يوم الحادي والعشرين من أبريل من كل عام؛ وهو مناسبة سنوية تؤكد على الدور المحوري للأفكار الخلاقة في دفع عجلة التنمية الإنسانية.

يُذكر أن الجناح الذي ينطلق خلال الفترة من 10 إلى 23 نوفمبر القادم يبرز بمشروع مبتكر يحمل عنوان «على نارٍ هادئة»، حيث سيستفيد من منصة بينالي البندقية لتسليط المزيد من الضوء على إبداعات أبناء وبنات الإمارات، إذ يُعتبر الحدث ملتقى للفنانين والمعماريين والنقاد والمهتمين بالفنون والعمارة من جميع أنحاء العالم، فيما توفر المشاركة في البينالي فرصة لتبادل الأفكار والخبرات، والتعرف على أحدث الاتجاهات في الفنون والعمارة.

وقالت عزة أبوعلم، القيّمة الفنية والمشرفة على الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: «إن «على نارٍ هادئة» يقدم دليلاً عملياً عبر عرض سلسلة من التركيبات المعمارية للبيوت المحمية الزراعية التجريبية، مُبيّناً كيف يُمكن للعمارة دعم أنظمة غذائية مرنة مع تحسين هذه الأفكار ودمجها في بيئاتنا العمرانية».

ويُلقي المعرض الضوء على مشهد إنتاج الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق عالمي، مستكشفاً حلول التصميم المحلية التي وُضعت في ظل ظروف ندرة الغذاء على مر السنين، بدءاً من الحلول المحلية التقليدية وصولاً إلى الحلول التكنولوجية المتطورة.

ويتخذ معرض «على نارٍ هادئة» من دولة الإمارات العربية المتحدة حالة دراسية، ليطرح تساؤلاً مهماً: كيف يمكن للعمارة أن تسهم بفاعلية في تعزيز الأمن الغذائي؟ ففي حين أن دور التصميم المعماري في دعم هذه الأجندة الوطنية لا يزال قيد الاستكشاف.