فعاليات ترفيهية ونكهات عالمية في «ريفرلاند دبي للمأكولات»

تشكيلة متنوعة من المأكولات والأطباق العالمية، تتضمنها النسخة الأولى من مهرجان «ريفرلاند دبي للمأكولات»، الذي أطلقته دبي باركس آند ريزورتس، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، مؤخراً.

وسيوفر المهرجان الذي يزخر بأكثر من 24 من منافذ المأكولات ونحو 100 طبق عالمي مختلف، تجربة تناسب جميع الأذواق، إذ يمكن للضيوف بدء رحلتهم في مقهى «تي-ركس كافيه» الذي تجتمع فيه النكهات المميزة بالأجواء المستوحاة من عصور ما قبل التاريخ، والمرور بمطعم «فيفا ريستورانت» الإيطالي أو الاستمتاع بألذ المشاوي في مطعم الماشوه.

وتتضمن قائمة الخيارات المتنوعة، شطائر البرغر الشهية من مطعم «فليب ن برجر»، والمأكولات الهندية الأصيلة في «يلا بومباي»، وغيرها من الخيارات الأخرى المتنوعة، فيما سيكون عشاق الحلويات على موعد مع تجارب رائعة بالحصول على حلوى غزل البنات من «فلافي ديلايتس»، حيث تقدم كل وجهة تشكيلةً من المأكولات العالمية التي تشمل المطبخ المكسيكي والأمريكي والهندي والإيطالي وغيرها.

ولن تقتصر متعة المهرجان على المأكولات فحسب، بل سيزخر بباقة من التجارب الترفيهية التي تشمل فقرات الغناء والـ«ديه جيه» الحية التي ستجعل الضيوف يتراقصون على أنغامها المميزة، إلى جانب المواكب الاستعراضية بأجوائها الحماسية وألوانها النابضة. وسيتمكن الضيوف خلال عطلة نهاية الأسبوع، من مشاهدة العروض الحية التي تؤديها الفرق اللاتينية والعربية وفرقة موسيقى البوب، لتضفي مزيجاً من التجارب الموسيقية الفريدة والمتنوعة على الأجواء الرائعة للمهرجان.

كما يمكن للضيوف استكشاف العديد من النكهات والمأكولات المميزة في عربات الطعام المنتشرة في أرجاء ريفرلاند™ دبي، والتي تقدم العديد من الأصناف التي تتضمن الدوناتس اللذيذة والعصائر المنعشة ورقائق التشات والشاي وشطائر الهوت دوغ والشاورما والتاكوز والذرة المشوية، حيث يقدم المهرجان لضيوفه تشكيلةً متنوعة من الوجبات الخفيفة السريعة أو الأطباق الشهية، ليتيح لهم تجربةً لا مثيل لها.

وسيكون ضيوف ريفرلاند™ دبي مدعوين لاستكشاف الكثير من التجارب المميزة التي يمكن الاستمتاع بها أثناء تذوقهم للأطباق الشهية في المهرجان، إذ يمكنهم استكشاف الشوارع والممرات الآسرة في الوجهة، والتقاط الصور التذكارية الخالدة والاستمتاع بالأجواء النابضة بالحياة. كما يزخر المتنزه بالعديد من التجارب الترفيهية الفريدة والعروض الشيقة.

وتعود مواكب الديناصورات الفريدة من نوعها لتأخذ الضيوف في رحلةٍ إلى العصور الغابرة، حيث ستجوب الديناصورات العملاقة أرجاء المهرجان، لتبهر الأطفال والكبار على حد سواء. كما توفر فعاليات اللقاء والترحيب مع الديناصورات فرصةً فريدة للضيوف للتفاعل مع هذه الكائنات المدهشة، لتتيح الوجهة لروّادها لحظات عائلية لا تُنسى. كما ستتاح للصغار خلال عطلات نهاية الأسبوع، فرصة المشاركة في فعالية الرسم على الوجه وأنشطة الفنون والحرف اليدوية، ليحظوا فيها بأوقاتٍ ملؤها المتعة والترفيه.

وسيتألق المهرجان بعروض الليزر الصديقة للبيئة يومياً بعد غروب الشمس في تمام الساعة 7:30 مساءً و8:20 مساءً و9:30 مساءً، إضافة إلى عرضٍ مذهل للألعاب النارية أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 9:30 مساءً.