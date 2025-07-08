12 % من المغاربة يفضلون الوجبات الجاهزة على الطهي التقليدي

في وقت تتعالى فيه شكاوى المواطنين المغاربة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، تكشف دراسات بحثية أعن مفارقة لافتة في سلوك الاستهلاك، حيث تجاوز عدد مستخدمي تطبيقات توصيل الطعام في المملكة المغربية الى 4 ملايين ونصف مليون شخص، ما يمثل حوالي 12% من مجموع السكان.

هذا التحول في العادات الغذائية وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء المغربية يعكس تغييرا عميقا في العلاقة مع الثقافة المغربية المعاصرة، حيث لم يعد إعداد الوجبات في المنازل أولوية لدى شريحة واسعة من المواطنين، بل أصبحت الطلبات الجاهزة عبر الهاتف هي القاعدة الجديدة.

وتشير التوقعات إلى أن عدد المستخدمين مرشح للارتفاع ليبلغ 6 ملايين مستهلك بحلول عام 2030، وفق تقديرات محمد الغساني، رائد أعمال مغربي يقف وراء مشروع رقمي طموح حصل مؤخرا على تمويل بقيمة مليوني دولار من مستثمرين محليين.

وسط هذا التحول الرقمي اللافت، يُطرح تساؤل حول التناقض الصارخ بين الامتعاض من سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم الذي يصل إلى ثمانية دراهم، وقبول إنفاق ما بين 120 الى 160 درهما على وجبة سريعة تُطلب عبر تطبيق.

الوجبات التقليدية التي كانت رمزا للحياة الأسرية المغربية، في عطلة نهاية الأسبوع بدأت تفقد حضورها لصالح نمط جديد يقوم على الضغط والانتظار ثم الاستهلاك السريع، في وقت تتراجع فيه الثقافة الجماعية للمائدة لتحل محلها العزلة الرقمية



ورغم النجاح التقني الذي تحققه تطبيقات التوصيل، إلا أن هذا النمو السريع يسلط الضوء على واقع مقلق يتمثل في تراجع العلاقة الإنسانية بالغذاء، وذوبان الطابع الأسري والوجداني للطبخ المغربي أمام موجات الأكل السريع والاستهلاك الفردي.