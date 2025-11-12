مهرجان الكيك ينطلق في «إكسبو دبي» 28 نوفمبر

تستعد مدينة إكسبو دبي لاستقبال آلاف الزوار من العائلات التي ستزور مهرجان الكيك، المهرجان الأول من نوعه في المنطقة المتخصص بكل أنواع الحلويات والمخبوزات المحلية والعالمية، وذلك بين 28 نوفمبر و2 ديسمبر.

حيث ستتحول ساحة الوصل إلى حديقة من الحلويات تمتد على مساحة 110 آلاف قدم مربّعة، وتعرض المئات من أنواع قوالب الحلوى ومختلف أنواع البسكويت والمخبوزات ونكهات القهوة من أنحاء العالم، ليصبح مهرجان الكيك، من الفعاليات الرئيسة لموسم الوصل في مدينة إكسبو دبي.

الأضخم من نوعه مع أكثر من 100 عرض حي و25 طاهياً عالمياً للحلويات مع وجود 30 علامة تجارية مختصة بالحلويات، إضافةً إلى استقطاب فعالية «كيك بيكنك» الأمريكية والمشهورة عالمياً للمرة الأولى في المنطقة.

ونجح مهرجان الكيك في استقطاب فعالية «كيك بيكنك»، أو نزهة قوالب الكيك، حيث انطلقت هذه الفعالية الجماهيرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وجابت الحدائق والساحات حول العالم، وها هي الآن تحطّ رحالها في دبي في أول نسخة لها في الشرق الأوسط، لتكون محطتها الأخيرة في جولتها العالمية.

ويجب على الراغبين بالمشاركة تحضير إبداعاتهم من قوالب الكيك المتنوعة مهما كانت، مثل الكيك الأسفنجي، كيكة الشيفون، والكيك المقلوب، وكيك العسل، والكيكات ذات الطبقات المتعددة، وغيرها من الأنواع للانضمام إلى تجمع جماهيري يسعى المنظمون من خلاله لتحطيم الأرقام القياسية، احتفاءً بالشغف العالمي بفنون الكيك. وسعر تذكرة المشاركة 150 درهماً إماراتياً، تشمل الدخول إلى مهرجان الكيك في 2 ديسمبر.

24 طبقة

يتصدر قائمة مشاهير الطهاة المشاركين في مهرجان الكيك الشيف ريتش مايرز، مؤسس إمبراطورية الحلويات البريطانية «غت بيكد».

وقد اشتهر مايرز بصنعه كيكة الشوكلاته الشهيرة المؤلفة من 24 طبقة، وسيقوم بصنعها مرة أخرى في دبي على المسرح مباشرةً، طبقة تلو أخرى، في عرضٍ حي يجمع بين الدقة الهندسية وفن الطبخ في أعلى مستوياته.

مسابقة خبز الكيك

ولزيادة أجواء المرح في المهرجان، يتم تنظيم مسابقة خبز الكيك، برعاية بوش، حيث يستطيع صانعو قوالب الكيك من جميع المستويات، من هواة الخَبز في المنزل إلى أمهر طهاة المعجنات، المشاركة لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام لجنة تحكيم دولية، على أن يحصل الفائزون على معدات بوش عالية الجودة وجوائز قيّمة، علماً أن التسجيل مفتوح لغاية 14 نوفمبر.

طهاة عالميون

يعتلي مسرح «مهرجان الكيك» هذا العام أكثر من 25 طاهياً عالمياً، بينهم آنا أولسون، وكاثرين تشانغ، وكريم بورجي، وماركوس بور (هارودز)، وكلير كلارك، وسحر برهام العوضي، ونيكولاس لامبرت (من فندق فور سيزونز دبي)، ليكشفوا الأسرار وراء بعض الحلويات الأكثر استثنائية في العالم.

جولة ممتعة

يستطيع الزوار الحصول على جواز سفر مهرجان الكيك، والاستمتاع بجولة ممتعة في المهرجان، مع فرصة تذوق مجاني لبعض قطع الكيك والحلوى عند ختم الجواز.

ويعد مهرجان الكيك إحدى أهم فعاليات موسم الوصل، ويجسد شعار الحدث «لكلّ مناسبة احتفال»، وتبدأ أسعار التذاكر من 75 درهماً إماراتياً.