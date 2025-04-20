85 ورشة طهي في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025

يشهد مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته الـ16 انطلاق مجموعة واسعة من عروض الطهي الحي وورش ركن الطهي، التي تستقطب نخبة من الطهاة العالميين، وتقدم للأطفال والعائلات تجارب طهو تعليمية وترفيهية مفعمة بالمتعة.

وتنطلق فعاليات ركن الطهي خلال المهرجان الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 23 أبريل إلى 4 مايو 2025، تحت شعار «لتغمرك الكتب» وتشمل 85 ورشة طهي تفاعلية مخصصة للأطفال، إلى جانب أكثر من 30 عرض طهي حي يقدمه أشهر الطهاة من المنطقة والعالم.

ويتيح ركن الطهي للأطفال المشاركة يومياً في ورش عمل ممتعة ومبتكرة، يتعرفون فيها على كيفية إعداد وصفات شهية وبأسلوب آمن ومرح، مثل: «الآيس كريم المنزلي»، و«وحوش من الفاكهة والخضروات»، و«خلطات الفشار الصحية»، و«قشدة الزبادي المثلجة»، و«خبر الأشكال المحببة للأطفال»، و«آيس كريم الموتشي»، و«الباستا الملونة»، و«تزيين أعواد المارشملو»، و«إبداعات شاي البوبا»، و«الوافل بالفقاعات»، وغيرها من الورش التي تم تصميمها خصيصاً لتنمية شغف الأطفال بالمطبخ وتعزيز مهاراتهم الحسية والحركية.

ويجمع مهرجان الشارقة القرائي للطفل في عروض الطهي الحي نخبة من الطهاة الدوليين الذين يقدّمون للزوار باقة من الأطباق الغنية بالنكهات العالمية، حيث تشارك سميرة كازان، مؤلفة كتاب «المطبخ اللبناني» وصانعة محتوى قناة «ألفافودي» في هذه العروض، ومن المطبخ الفلسطيني تشارك الطاهيتان هيفا عودة ومها كيلاني بوصفات عائلية تجسد تراث الطهو في بلاد الشام. بينما تأخذ الشيف الهندية الشهيرة أسما خان الزوار في رحلة إلى عالم النكهات والبهارات الهندية، بأسلوبها المميز الذي يجمع بين الأصالة والابتكار.

ومن المكسيك، تقدِّم كارلا زازويتا عروضاً حيّة تنقل الجمهور إلى أجواء أمريكا اللاتينية بنكهاتها الحارة وتوليفاتها الغنية، في حين تستعرض كريمة حازم وصفات من المطبخ اللبناني المنزلي، حيث تحتفي فيها بالحنين والموروث العائلي في جلسات بعنوان «نكهات لبنانية».



عروض تعليمية

ويستضيف المهرجان كذلك عروضاً للطهي الحي التي تجمع بين الإبداع والنكهات يقدمها نجوم التواصل الاجتماعي ألبرت نيازفينسكي وباتريك زينالي، إلى جانب عروض تعليمية مخصصة للأطفال يقودها الشيف داريو ستيفن، المعروف بـ(الشيف D) من برنامج «كيدز كان كوك»، لتشجيع الطهاة الصغار على خوض تجاربهم الأولى في المطبخ.

كما تنضم إلى الفعاليات الشيف زهرة علي بهاي لتقدم وصفاتها المستوحاة من النكهات العالمية، وتشارك ليليان زاهر، مؤلفة كتب الطهي ومتخصصة التغذية، وصفات صحية، شهية، ومغذية في آن واحد. وتستعرض راديكا هوارث وصفاتها المستوحاة من المطبخ الهندي بلمسات معاصرة مبتكرة، بينما يعرّف الشيف الماليزي نورمان موسى الحضور على تقاليد الطهو الماليزية الغنية بالأعشاب والصلصات الفريدة.

ويحفل مهرجان الشارقة القرائي للطفل هذا العام بسلسلة من ورش العمل التفاعلية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف تطوير مهارات الأطفال واليافعين، وتنمية مواهبهم الإبداعية، وتوسيع آفاقهم الفكرية والمعرفية. كما يستضيف مجموعة من الكتاب والرسامين والناشرين المتخصصين في أدب الطفل، الذين يشاركون في جلسات نقاشية وقرائية، وحفلات توقيع الكتب، ضمن برنامج ثقافي وفني متكامل يعزز التواصل بين القرّاء والمبدعين.