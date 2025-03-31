«تشات جي بي تي» طاهٍ وذواقة رفيع الطراز

كشف باحثون في جامعة إلينوي في أوربانا-شامبين، في أمريكا، أنَّ تشات جي بي تي يستطيع تقييم الطعام بإيجابية، حيث اختبروا 15 وصفة لكعكة البراونيز، وطلب من الذكاء الاصطناعي تقييم الطعم والملمس ومدى الجاذبية، وكانت ردود الفعل من جانب «تشات جي بي تي» إيجابية بشكل كبير، حتى في ما يتعلّق بالوصفات التي تحتوي على مكوّنات غير مألوفة مثل مسحوق دودة الدقيق وزيت السمك.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «فوودس»؛ فإنَّ عملية تقييم الشركات للمنتجات الجديدة قبل إطلاقها في الأسواق تستغرق وقتاً طويلاً ومكلفة؛ إلا أنَّ هذه الدراسة أثبتت أنَّ الذكاء الاصطناعي وتحديداً «تشات جي بي تي» يستطيع أن يكون مفيداً في تطوير الأغذية، ويُمكن أن يكون أداة فحص لمساعدة علماء الأغذية على تضييق نطاق الوصفات قبل اختبارها باستخدام لجان بشرية.

