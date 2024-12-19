تجارب الطهي في «دبي للتسوق»..ثقافات ومذاقات وقصص

يمكن لسكان دبي وزوارها خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الاستمتاع بتجارب تناول طعام لا مثيل لها، تشمل مأكولات محلية وإقليمية وعالمية، تم إعدادها خصيصاً للاحتفال بمرور ثلاثين عاماً على انطلاق المهرجان، من المطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، إلى وجهات تناول الطعام المحلية المفضلة لدى الجميع.

وسيستمتع محبو الطعام بتشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية، حتى 12 يناير المقبل، وذلك في إطار عدد من فعاليات المهرجان، حيث تجمع كل تجربة بين المعالم السياحية الفريدة في دبي، والضيافة الاستثنائية، والأنشطة الثقافية الرائعة، والإطلالات الطبيعية الخلابة.

ويمكن لزوار فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، المقدمة من طلبات، الاستمتاع بمجموعة من التجارب العائلية المميزة، وحفلات الموسيقى العربية المجانية، يوم السبت من كل أسبوع، وعروض برنامج «إكس فاكتور» المباشرة، يوم الأحد من كل أسبوع، وعرض «تخيل»، الذي يُقام مرتين في اليوم، وعروض الألعاب النارية اليومية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من تجارب تناول الطعام، وذلك حتى 12 يناير المقبل. وعادت فعالية «سيف دبي»، مع تشكيلة من المأكولات العالمية المعدّة بإتقان والمشروبات الرائعة التي يقدمها أفضل الخبراء. وسيستمتع زوار «هليباد باي فروزن شيري» بإطلالات مذهلة، وفعاليات ترفيهية حية، وتشكيلة رائعة من المأكولات.

وسيحظى زوار مركز «حتا وادي هب» بتجربة احتفالية لا مثيل لها، حتى يوم 5 يناير المقبل. وتعود فعالية «كانتينX» الشهيرة في دورتها الثانية، لتحتفي بالمأكولات الشهية والثقافة الغنية، إلى حديقة مشرف بمنطقة الخوانيج حتى 31 ديسمبر الجاري، تحت شعار «رحلة المغامرة».

كما يمكن للزوار الاستمتاع بوجهات تناول الطعام المميزة، مثل «لازيو وإيه دي برجر»، و«كومفراي سوشي»، إلى جانب قوائم طعام تم إعدادها خصيصاً للاحتفال بالدورة الثلاثين من مهرجان دبي للتسوق. وسيستمتع عشاق «الماتشا» بورش عمل ومفاهيم إبداعية مخصصة لهذه العشبة الرائعة، فيما تستعد العلامات التجارية للمأكولات والمشروبات القادمة من المملكة المتحدة، للارتقاء بتجارب تناول الطعام إلى مستويات جديدة.

ويمكن للزوار ابتداءً من يوم الجمعة 20 ديسمبر، الاستمتاع بالهدوء في فعالية «ذا أنكومون × مهرجان دبي للتسوق» في منطقة المرموم، حتى 12 يناير. وتقع هذه الفعالية الرائعة في قلب الصحراء، وتجمع بين جمال الطبيعة والإبداعات الفنية. ويمكن للضيوف التلذذ بقائمة مأكولات مصممة خصيصاً لهذه الفعالية، من قبل الشيف الشيخة حصة آل خليفة، تضم أطباقاً حصرية، ومشاهدة التركيبات الضوئية التي تعد جزءاً من فعالية «أضواء دبي»، والاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية لآلتي العود والهارب، وتناول القهوة المتخصصة.

وتُقام الدورة الأولى من فعالية «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، من 1 وحتى 12 يناير المقبل، لتحتفي بمجال السيارات في مختلف أنحاء المدينة، حيث يحظى عشاق السيارات بفرصة مثالية للقاء أشخاص يشاركونهم نفس الشغف في عدد من أفضل وجهات المأكولات والمشروبات على مستوى المدينة. وتستعد الدورة 12 من «سوق &e إم أو تي بي»، للانطلاق بمنطقة كونكريت سلاب في حي دبي للتصميم، من 3 وحتى 12 يناير المقبل، حيث سيقدم تجربة ديناميكية ممتعة للزوار.