أطباق تستحضر التراث في «ملتقى النكهات» بـ«نسائية دبي»

نظمت جمعية النهضة النسائية، ممثلة بإدارة الفعاليات الفنية بالتعاون مع مركز الشيف للتدريب والاستشارات، مسابقة بعنوان «ملتقى النكهات» استحضرت فيها المشاركات جملة أكلات تراثية، وتهدف إلى دعم وتمكين النساء الموهوبات في مجال الطهي، وتشجيعهن على الانطلاق في مشاريعهن الصغيرة، والتعريف بثقافات بلدانهن المختلفة، وإعداد أطباق بنكهة خاصة.

المسابقة أقيمت ضمن مبادرة مذاق الطيبات. وقد تضمنت المسابقة مجالات متعددة وهي: فنون الطهي، الأطباق الرئيسية، الحلويات. وبلغ عدد المتسابقات (40) مشتركة، تنافسن وسط تشجيع عشاق وهواة الطبخ المشتركات من المجتمع المحلي.

ومن ثم عرضت الأطباق للجمهور والمُحكمين وفق نمط خاص يراعي المعايير المحددة، ويوفر تقديم الأطباق بأسلوب جاذب ومدروس، إذ وجب على المتسابقات التأكد من أن الطبق المقدّم يعكس أعلى مستويات النكهة والمذاق مع وجوب الحفاظ على الطعم النموذجي، على أن يكون ذا جودة ونكهات وألوان مناسبة.

وبعد ذلك، تولت نخبة متخصصين ومدربين في مركز الشيف للتدريب والاستشارات، تحكيم النتاجات. إذ ضمت: ماجد الصباق، بادية خير الدين، فيصل عباس، فادي ملوحي.

وفي فئة الأطباق الرئيسية أسفرت النتائج عن فوز هيداء عبدالهادي محمد من دولة الإمارات، بالمركز الأول، أما المركز الثاني فقد فازت به منال جميل الدبسي من فلسطين، والمركز الثالث ففازت فيه المتسابقة فاطمة عبدالله على المرزوقي من الإمارات .

أما الفائزات من فئة أطباق الحلويات، فهن: آمنة سالم حسن الشامسي من دولة الإمارات (فازت بالمركز الأول، وكان الطبق: عصيدة هرمون السعادة)، مي معتوق الحوسني من الإمارات (المركز الثاني، وكان الطبق: سويت رومانجو)، حنان عبد الرحمن حسن من الإمارات (المركز الثالث، وكان الطبق: قرص عقيلي بالكنافة).

وهناك أيضاً فائزتان من ذوي الهمم، هما، حصة حسن الجابر، وفاطمة علي عباس وكلاهما من دولة الإمارات .