14 طاهياً عالمياً يقدمون 35 جلسة طبخ حي في «الشارقة الدولي للكتاب 2025»

يقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44 لعشاق الطهي برنامجاً حافلاً بـ35 جلسة طبخ حي ومباشر، بمشاركة 14 طاهياً عالمياً يمثلون دولاً عربية وأجنبية، في تجربة تجمع بين الثقافة والإبداع والمذاق، وذلك في «ركن الطهي» يومياً خلال الفترة 5 - 16 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

ويستضيف المعرض الشيف هشام أسعد، الذي يقدم 3 وصفات غنية بنكهات لبنانية وفلسطينية، أيام الجمعة والسبت والأحد 7 - 9 نوفمبر، إلى جانب الشيف الفلسطيني فادي قطان، بـ3 أطباق مميزة تجسد نكهات التراث الفلسطيني، أيام الجمعة والسبت والأحد 14 - 16 نوفمبر، في حين يعيد الشيف الأسترالي من أصول لبنانية، فيليب خوري، ابتكار الحلويات الكلاسيكية باستخدام تقنيات نباتية مبتكرة، يومي الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر.

وتنقل الشيف الأمريكية من أصول صومالية، هوا حسن، تقاليد الطهي العريقة لشرق أفريقيا بوصفات من كتابها «في مطبخ بيتي»، أيام الخميس والسبت 6 و8 نوفمبر، فيما تكشف الشيف آشيا إسماعيل سنغر، نكهات تروي قصصاً من جذورها الميمونية الهندية من ملاوي والمملكة المتحدة، وحياتها في نيوزيلاندا، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 11-13 نوفمبر، في حين تصحب الشيف سوزانا فيلاسوسو الزوار في رحلة إلى المكسيك مع باقة من النكهات الغنية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 10 - 12 نوفمبر.

وتبرز الشيف، نور مراد، التراث الغني للمطبخ الخليجي والفارسي والهندي مع لمسات جديدة ومبدعة أيام الأربعاء والخميس والجمعة 5 - 7 نوفمبر، بينما يقدم الشيف، وولدي رييس، أطباقاً فلبينية تقليدية بلمسات حديثة ومكونات موسمية طازجة أيام السبت والأحد والاثنين 8 - 10 نوفمبر.

كما يكتشف الزوار دفء المطبخ المصري مع الشيف ماما وفاء، التي تجسد نكهات بلدها بوصفات فريدة يومي الجمعة والسبت 14 و15 نوفمبر.

ويعد الشيف الهندي أناند جورج باقة من الأطباق الشهية بأسلوبه الخاص يومي السبت والأحد 8 و9 نوفمبر، أما الشيف نسرين رجالي، فتقدم تجربة المطبخ الإيراني المنزلي الأصيل من مطعمها في مانهاتن الأمريكية يومي الأربعاء والخميس 12 و13 نوفمبر.

وتنطلق الشيف راشانا ريمال إلى عالم المطبخ النيبالي المنزلي والوصفات المتوارثة عبر الأجيال يومي الأربعاء والخميس 12 و13 نوفمبر.

وينطلق الشيف ضياء الحنون إلى المطبخ السوري من رحلة حياة شكلتها جذوره في دمشق يومي الأربعاء والخميس 12 و13 نوفمبر، فيما يتيح الشيف بارث باجاج لزوار المعرض فرصة استكشاف مطبخ ناغبور، ووصفاته المبتكرة التي تروي قصة شغفه بفنون الطهي التي دفعته لترك مهنته مهندساً صناعياً، وتعلم الطهي، وذلك يومي السبت والأحد 15 و16 نوفمبر.

وتتضمن فعاليات دورة العام الجاري من المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، بمشاركة أكثر من 250 مبدعاً وأديباً من 66 دولة عربية وأجنبية، تحت شعار «بينك وبين الكتاب».