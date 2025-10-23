مطعم سي فو يكشف عن تجربة "روح اليابان الحقيقية": أمسية ثقافية تحتفي بأشهى النكهات وأعرق التقاليد

يدعو مطعم سي فو ضيوفه للاستمتاع بتجربة "روح اليابان الحقيقية" التي تجمع بين الثقافة ومفاهيم الاستدامة والعلاقات البنّاءة. ترسي هذه الأمسية أجواءها السعيدة بتاريخ 1 نوفمبر 2025 (1.11) الذي يحمل معانيَ روحانية عميقة، ولطالما ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالتجدد واستعادة التوازن والطاقة الإيجابية. ففي موقعٍ مطلٍّ على البحر، تجسّد هذه المناسبة الانسجام التام بين البشر والطبيعة والفن في تجربة استثنائية تلامس القلوب.

سيخوض الضيوف رحلة ثقافية، يتخللها عرض حيّ بآلات الكوتو اليابانية، حيث تداعب أنامل العازفين الأوتار، فتنساب النغمات العذبة في أنحاء الوجهة لتغمرها بسحرٍ موسيقي يوقظ الحواس.

بدوره، يحرص فريق سي فو على تقديم تجربة الشاي اليابانية التقليدية لكل ضيف مع قاعدات أكواب مصنوعة بدقة حرفيّة من أثواب الكيمونو المُعاد تدويرها. وما هذه إلّا لفتة ملهمة للإشادة بالمهارة الحرفية اليابانية والتزام سي فو الراسخ بالاستدامة، حيث يحوّل أقمشة قديمة كانت شاهدةً على قصصٍ عميقة، إلى منتجاتٍ مبتكرة تروي حكايات جديدة. وتزداد التجربة عمقاً إذ يُدعى الضيوف لارتداء اليوكاتا التقليدي طوال الأمسية، حتّى يعيشوا التجربة اليابانية على أصولها إن كان من حيث الإطلالة أو الجوهر.

هذا العام، سيتخلّل التجربة معرضٌ فني للأقمشة يحمل بصمة الفنانة إيلينا سوكوفيفا، مؤسسة علامة إيكاسو التي تحوّل أقمشة أثواب الكيمونو التقليدية والقديمة إلى أعمال فنية معاصرة متميّزة. نالَت هذه القطع التي تُعرض في إطارات من الخشب المُعاد استخدامه، إشادة واسعة في المحافل الفنيّة الدولية، مجسّدةً احترام الفنّانة العميق للمهارة الحرفية التقليدية ورؤيتها المبدعة في إعادة الابتكار بأسلوب مستدام. ستُعرض أعمالها في ممرّ المطعم، كما ستتواجد الفنّانة شخصياً لتلتقي بالضيوف وتشاركهم مصادر الإلهام التي استمدّت منها كلّاً من قطعها المبهرة.

أمّا الدي جاي الياباني فيُحيي الأجواء بإيقاعاته المعاصرة التي تتناغم مع هدوء الشاطئ. كذلك، سيحظى الضيوف بفرصة استثنائية لتأمّل تشكيلة أنيقة من أثواب الكيمونو واليوكاتا، لتضفي لمسة من التقاليد العريقة على الأمسية، مع تشجيعهم على المشاركة والتفاعل خلال وجبة العشاء.

ولا تقلّ تجربة الطعام فخامةً وتميّزاً عن التصاميم المحيطة، إذ تشمل قائمة تذوّق من أربعة أطباق تحمل بصمة الشيف مارسيل فينسترر، بالتعاون مع خبراء طعام مرموقين من مقطاعة مي اليابانية. تتباهى قائمة الطعام ببراعة حرفية رفيعة ونكهات إقليمية مميزة، حيث يبدأ الضيوف تجربتهم مع طبق تمبورا بطلينوس هاماغوري، المُقدّم مع صلصة تنتسويو التقليدية المعززة بالشاي الأخضر، إلى جانب الواسابي الطازج. بعدها، تُقدّم تشكيلة من قطع السوشي المُعدّة من أجود أصناف الأسماك الموسمية من مقاطعة مي. أمّا الطبق الرئيسي فيشمل شريحة لحم واغيو A4 يابانية، مع فطيرة البطاطا ونبتة نابانا وصلصة فلفل سانشو، بينما يرسي طبق الحلوى كاكي فوكو توازناً دقيقاً بين البرسيمون وموكي غيوهي الطري ومعجون الحبوب المحلّى ومقرمشات أراري، لتُختتم الأمسية بلمسة مميزة: أوقاتٌ سعيدة، ونكهاتٌ شهية، وابتكارات فنيّة. تأتي أصناف الشاي ومشروبات أساهي لتضفي مزيداً من التميّز على هذه التجربة الرائعة، وتعكس التزام سي فو بتقديم تجارب طعام راقية تجسّد روح الوحدة والتجدد التي تتمحور حولها هذه الأمسية. وبينما تتلاطم الأمواج على وقع الموسيقى، وتفيض الأجواء بروح التجدد والطاقة الإيجابية، تحمل أمسية "روح اليابان الحقيقية" في مطعم سي فو تجربة ملؤها التأمّل والتواصل والاحتفال، حيث ينطق كلّ تفصيل فيها بالمعنى، وتعبق كلّ لحظةٍ منها بالجمال والسكينة.