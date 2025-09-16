موسوعة غينيس تعتمد الرقم القياسي المسجل في نيجيريا لأكبر طبق أرز جولوف

اعتمدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الاثنين إنجاز الطاهية هيلدا باتشي من نيجيريا التي أعدت الجمعة "أكبر طبق من أرز جولوف على الطريقة النيجيرية" في العالم في لاغوس عاصمة البلاد الثقافية.

وأعلنت الموسوعة فوز الطاهية النيجيرية أمس الاثنين عبر اكس موضحة أن النسخة العملاقة من الطبق الشهي في نيجيريا والمؤلف من الأرز والطماطم والبصل، بلغ وزنها في نهاية العملية 8,7 أطنان.

وباشرت الطاهية إعداد الطبق الجمعة في قدر ضخمة يبلغ عرضها ستة أمتار صنعت خصيصا لهذه المحاولة، مستخدمة أربعة أطنان من الأرز البسماتي و600 كيلوغرام من البصل و750 كيلوغراما من الزيت بين مكونات أخرى.

وتجمع آلاف الأشخاص لتشجيعها والحصول في النهاية على وجبة. وقد انتهت من إعداد الطبق العملاق خلال الليل بعد ساعات عدة من الطهو.

وعلقت الطاهية البلغة 28 عاما عبر اكس "لقد فعلناها مجددا".

في 2023، سبق للطاهية نفسها أن سجلت رقما قياسيا اعترفت به الموسوعة المرجعية، لأطول جلسة طبخ لطاه منفرد بعدما أمضت 93 ساعة و11 دقيقة واقفة وهي تعد من دون توقف أطباقا محلية. وقد خسرت في وقت لاحق هذا الرقم القياسي.

وتعود جذور طبق أرز جولوف إلى امبراطورية ولوف القديمة التي تسمى أيضا إمبراطورية جولوف والتي كانت تمتد من السنغال إلى موريتانيا مرورا بغامبيا الحالية.

وهذا الطبق محور منافسة ولا سيما بين نيجيريا وغانا إذ يدعي كل من البلدين أنه يملك "الوصفة الفضلى".