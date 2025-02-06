"ستروفاير من روس شونهان".. الإضافة الأحدث إلى مشهدية الطعام الحيوية في أبوظبي

"ستروفاير" هو أحدث الإبداعات في عالم الطهي، يحمل توقيع الطاهي ومالك المطاعم العالميّ الشهير "روس شونهان"، ويحتضنه فندق "قصر الإمارات ماندارين أورينتال" في العاصمة الإماراتية أبوظبي. هذا المطعم الغامر الذي جرى افتتاحه حديثاً يعيد التعريف بمفاهيم الطعام الفاخر وتجارب التذوّق، ويستعرض أصول فنّ الطهي الياباني "واراياكي" التقليدي، وسط أجواء عصرية مبهرة.

يحتفي مطعم "ستروفاير" بالتراث الغني الذي يجسده فنّ "واراياكي" الذي يعتمد تقنيةً يابانية تقليدية تشتهر بها محافظة "كوتشي" في إعداد المأكولات، وتقوم على طهي الطعام فوق نار القش، بأسلوبٍ يستدعي التحكم الدقيق بدرجات الحرارة. تنفرد طريقة إعداد الطعام هذه بإضفاء العبق المميّز للدخان المتصاعد من لهب القش على كلّ طبق عند إعداده، ما يمنحه مذاقاً لا يُنسى، يجعل متذوّقيه يعيشون تجربةً حسية فريدة لا مثيل لها. يتولّى الشيف "روس شونهان" الإشراف على قائمة الطعام في "ستروفاير"، والتي تشمل تشكيلةً متنوّعة من الأطباق المحضّرة بمكوّناتٍ طازجة وشهية، يتمّ إعدادها بدقةٍ وحبّ فوق لهب القش.

يرفع هذا المطعم تحية تكريم لثقافة الطهي اليابانية وللحِرفية والإتقان في إعداد الطعام، ويستقبل روّاده وسط خمس مساحاتٍ لكلٍّ منها طابعها الخاص، من بينها "غرفة توياما" الخاصة التي تحمل اسم منطقة "توياما" اليابانية الشهيرة بطبيعتها الخلابة. تحتضن هذه الغرفة نموذجاً من "حبل شيميناوا" الاستثنائيّ، جرى تصنيعه يدوياً ليكون الأضخم على الإطلاق في العالم. هذا الحبل الذي يشير في الثقافة اليابانية إلى الأماكن المقّدسة ويحمي من الشرور، جرى تنفيذه في "توياما" ليُنقل بعدها إلى أبوظبي. يبلغ طول حبل "شيميناوا الاستثنائي" 7,3 متر، ويزن 830 كلغ، ويُعرض معلقاً فوق طاولة الطعام، حيث يحضر كقطعةٍ ذات أبعادٍ درامية ترمز إلى تكريم التقاليد اليابانية.

أما جدران وسقف "غرفة توياما" فمكسوّةٌ بالحرير المرسوم يدوياً، والمستوحى من روعة الإبداعات اليابانية، كما تشمل الأعمال الفنية لوحة "في العاصمة وحولها" المزخرفة بأوراقٍ من الذهب، والتي تعود إلى القرن السابع عشر، إلى جانب تصاوير من الحياة الريفية بريشة فنانين مشاهير، مثل "أوتاغاوا هيروشيجي" و"كاتسوشيكا هوكوساي". التصميم المبتكر لهذه الغرفة يشكل دعوةً للضيوف لا يمكن تجاهلها، للانطلاق في رحلةٍ عبر الزمن والمشاركة في حواراتٍ تثري الروح والفكر، وتستكشف عراقة التاريخ وغنى الفنون اليابانية.

عند وصول الضيوف إلى مطعم "ستروفاير"، ترحب بهم "ردهة تسوكيمي"، وهي مساحةٌ آسرة تصوّر مشهد حصاد القمح عند اكتمال القمر. أما غرفة الطعام الرئيسية، ففيها محطة شواء مركزية مفتوحة، تزّينها ستائر رقيقة ذهبية اللون ترمز إلى لهب النار المتراقص، ما يشكل واحةً رائعة لتجربة تناول طعام استثنائية. وتأتي ألواح "كوميكو" المشغولة بحِرفية، والمفروشات المصممة خصيصاً لمطعم "ستروفاير" لتتوّج تصميمه الداخليّ، وتنقل روّاده في رحلةٍ لا مثيل لها إلى عالم وفنّ الطهي "واراياكي".

يمتلك الشيف "روس شونهان" كنوزاً من الخبرة والإبداع، حملها معه إلى مشروعه الجديد هذا، وهو صاحب فكرة إطلاق مطعم "نتسو دبي" الياباني الشهير المتخصص بشرائح اللحم، إلى جانب توليه منصب الطاهي التنفيذي في "نوبو دالاس" و"زوما لندن"، وتأسيسه مطاعم Bone Daddies وFlesh & Buns وShack-Fuyu الشهيرة في لندن، كما يشتهر بأسلوبه المبتكر في إعداد الأطباق اليابانية التقليدية.