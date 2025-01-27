اليابان «بطلة العالم في الحلويات»

بفضل تحفة فنية من الشوكولاتة، فازت اليابان بكأس العالم للحلويات، أول من أمس السبت، متقدمة على فرنسا وماليزيا، لتحتفظ تالياً بلقبها في نهاية يومين من المنافسة قرب مدينة ليون وسط فرنسا.

«إنه أمر لا يصدق!».. توصيف أطلقه الفريق الياباني أثناء صعوده إلى أعلى درجة من منصة التتويج، في رابع فوز للبلاد منذ عام 1989، تاريخ إطلاق المسابقة التي تقام تقليدياً في إطار المعرض الدولي للمطاعم والضيافة والطعام «سيرها»، وهو تجمّع سنوي كبير للمهنيين في القطاع.

وقال صانع المعجنات والشوكولاتة الفرنسي الشهير بيار إيرميه الذي يترأس المسابقة أيضاً: «ما صنع الفارق حقاً هو قطعة الشوكولاتة»، مشيداً بالفريق الذي يتمتع «بالقوة والرغبة الحقيقيتين في الفوز». وتنافس في هذه المباراة النهائية 18 فريقاً من كل أنحاء العالم.