إيفوارية في «غينيس»بأطول ماراثون طهي

حطمت زينب بانسي الطباخة الإيفوارية الرقم القياسي لموسوعة غينيس لأطول ماراثون طهي بالعالم، حيث طبخت لمدة 119 ساعة و57 دقيقة، دون نوم، إذ بدأت في تحضير 15000 طبق منذ يوم الثلاثاء الفائت.

وحظيت الطباخة زينب بدعم جماهيري كبير، حيث احتشد الآلاف بساحة كوماسي أغورا في أبيدجان، وكما صرحت زينب نقلاً عن وسائل إعلام غربية، فإن هذا الرقم القياسي أكثر من مجرد إنجاز شخصي، إذ طهت زينب 293 طبقاً تقليدياً إيفوارياً، وقدمتها للأسر التي تعاني من صعوبات.

وبهذا الفوز تمكنت زينب من كسر الرقم القياسي في موسوعة غينيس، لأطول ماراثون طهي في العالم والمسجل باسم الأمريكي آلان فيشر. ووفقاً للقواعد بقيت زينب واقفة خلال أيام الطهي الخمسة، ومنعت من النوم، وخلال استراحة مدتها 5 دقائق لكل ساعة من النشاط يُسمح لها بالأكل والشرب. كما كانت تحصل على 30 دقيقة يومياً للراحة.