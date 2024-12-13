ألميّاس على البحر يأتي بتقاليد المطبخ اللبناني-الأرمني إلى قلب الواجهة البحرية النابضة بالحياة في دبي

بعد طول انتظار، فتح مطعم ألميّاس على البحر أبوابه في مشروع جي 1 بيتش ليشكّل أحدث وجهة شاطئية فاخرة في دبي ليطرح الأطباق اللبنانية والأرمنية التقليدية بحلّة عصرية، تمتزج فيها النكهات الأصيلة مع الأجواء الساحلية الباعثة على الاسترخاء.

ينبثق مطعم ألميّاس على البحر من تراث عريق في مجال الطهي يعود إلى عدّة قرون من الزمن، ويعكس في تجاربه جذوره الأرمنية فيما يُظهِر التزاماً راسخاً بمشاركة الوصفات العائلية مع روّاده. تخيّم على مساحاته أجواءٌ مريحة ودافئة، فيحاكي ملاذاً هادئاً يتربّع بجانب البحر فيما يستعرض العراقة التي لطالما عُرفت بها علامة ألميّاس.

يخضع مطعم ألميّاس على البحر لإدارة الشيف مارديروس بارسوميان الذي يعوّل على خبرته الواسعة في مجال الطهي، فيصطحبك في رحلة العمر، من خلال أشهى المأكولات اللبنانية والأرمنية. يتم تقديم غالبية أطباق المطعم بأسلوب المازة، للاستمتاع بها كتجربة مشاركة بين مجموعة من الأهل أو الأصحاب، حيث تشمل أطباقاً زاخرة بنكهات منعشة ولذيذة تتناغم بشكل مثالي مع أجواء الواجهة البحرية.

ومن أبرز هذه الأطباق نذكر أطباق مطعم ألميّاس المميّزة بما فيها الباذنجان المحشي مع لبن، والكبة النيّة مع صلصة الفلفل الحار الأرمني، إلى جانب الأطباق الأرمنية المفضّلة لدى الضيوف مثل المنتي والسوبورَك. زِد على ذلك المأكولات البحرية الجديدة، بما في ذلك قريدس ألميّاس والأخطبوط المشوي، وتُحضَّر جميعها من أجود أنواع ثمار البحر المحلية الطازجة. يمكن للضيوف أيضاً اختيار ما يحلو لهم من الأسماك الطازجة المعروضة في المطعم للاستمتاع بتجربة طعام لا مثيل لها.

وحرصاً على منح الضيوف الطعم الأصيل للمطبخ اللبناني-الأرمني، يستخدم مطعم ألميّاس على البحر مكوّنات مُستقدمة من لبنان وأرمينيا. من هذه المكوّنات صلصة الكرز الحامض وصلصة الفلفل الحار الأرمني والبسطرمة وغيرها من التوابل الفريدة التي تجتمع مع مكوّنات عالية الجودة مُستقدمة من مصادر محلّية، لتحضير أطباق زاخرة بالنكهات تعكس كرم الضيافة الذي يشتهر به المطعم.

في هذا السياق، صرّح طوني هبر، مؤسّس مجموعة Addmind والرئيس التنفيذي فيها، قائلاً: "يرسم مطعم ألميّاس على البحر هوية جديدة لعلامة ألميّاس التجارية، حيث يحافظ على التزامها بتقديم المأكولات اللبنانية والأرمنية الفاخرة التي دخلت قلوب ضيوفنا من دون استئذان، غير أنّه يوفّر، في وجهته الجديدة بمشروع جي 1 بيتش، أجواءً ساحليةً مريحة، تتناغم بشكل مثالي مع أطباقه التي يتم تقديمها بأسلوب المازة وقائمة ثمار البحر الطازجة. لذلك، نتطلّع إلى الترحيب بروّادنا ليختبروا معنا عراقة التراث اللبناني والأرمني بين أحضان وجهةٍ جديدة تفيض جمالاً."

يتباهى المطعم بديكور نابض بالحياة ومستوحى من الرمّان الذي يُعتبر رمزاً

للخصوبة والحظّ السعيد في الثقافة الأرمنية. وتطغى على تصميمه الداخلي المتميّز تدرّجات اللون الأحمر الداكن، لتوفّر أجواءً تجسّد غنى المطبخ الأرمني-اللبناني بالتقاليد العريقة وغنى الأطباق بالنكهات الشهية. ويختصّ أيضاً بمزايا خارجة عن المألوف أبرزها برّاد الأسماك الطازجة وفرن الخُبز داخل المطعم.

يحتفي مطعم ألميّاس على البحر بالروابط العائلية والتقاليد العريقة وفرحة مشاركة الطعام مع الأحبّاء. لذلك، يدعو ضيوفه إلى الاجتماع حول مائدة الطعام للاحتفاظ بأروع الذكريات فيما يتذوّقون النكهات الشهية التي يمتاز بها المطبخ اللبناني-الأرمني، وسط أجواءٍ تحاكي راحة المنزل.

للحصول على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.instagram.com/almayass_dubai/

نبذة عن مطعم ألميّاس على البحر

يمثّل مطعم ألميّاس على البحر الفرع الجديد من سلسلة مطاعم ألميّاس الشهيرة، ويستكنّ في وجهة جي 1 بيتش الشاطئية الخلّابة في جميرا 1. في هذا المطعم الشاطئي الاستثنائي، تتلاقى تقاليد الطهي العريقة مع الأجواء الساحلية الباعثة على الاسترخاء. كذلك، يجسّد المطعم الدفء وحفاوة الضيافة التي تعكس إرث علامة ألميّاس العريق. كما يقدّم قائمة طعام تحلو مشاركتها تضمّ تشكيلة من أطباق ثمار البحر الطازجة والأطباق اللبنانية الأرمنية المحضّرة بكل حب وعناية. تطغى على المطعم أجواء مريحة تضمن أن يشعر الضيوف وكأنّهم جزء من عائلة الميّاس، حيث يتشاركون فرحة التلذّذ معاً بأشهى النكهات والتعرّف إلى التقاليد العريقة.

نبذة عن مجموعة Addmind:

تشكّل Addmind مجموعة ضيافة ذات ملكية خاصة تعمل في مجال أسلوب الحياة، والضيافة، والترفيه، إذ تملك محفظة عالمية مميزة ومتنامية من المطاعم، والاستراحات، والمقاهي، والنوادي الشاطئية، وأماكن السهر والفنادق. نشأت مجموعة Addmind عام 2001 على يد مؤسسها طوني هبر مع افتتاح أوّل استراحة لها في بيروت، وحقّقت الشركة نموّاً هائلاً منذ ذلك الوقت. تندرج تحت راية Addmind اليوم أكثر من 22 علامة تجارية موزّعة في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، نذكر منها وجهات مشهورة مثل CLAP وONGAKU وIris وBar Du Port وSucre وAlma Bar وBabylon وWHITE وBazaar وLa Mezcaleria.

تواصل الشركة كسر الحواجز وتعزيز حضورها إقليمياً ودولياً، مؤكّدة على دورها الريادي في قطاعَي أسلوب الحياة والترفيه. ارتقت الشركة إلى مصاف العالمية بفضل إبرام شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية، مثل Leña وRaspoutine وBe Babel وLe Relais de L’Entrecôte وUshuaia وAlmayass، بحيث تعكس هذه التعاونات التجارية تنوّع محفظتها وانتشارها في المجال الذي تُعنى به.